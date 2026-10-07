पहली बार राजगीर के नए स्टेडियम में होगा रणजी मैच, बिहार ने घोषित की टीम, इस दिन यूपी से होगी टक्कर

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले दो मैचों के लिए राज्य की टीम की घोषणा कर दी है. टीम का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की देखरेख में किया गया. चयन प्रक्रिया के बाद, मुख्य टीम में 17 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि छह खिलाड़ियों को स्टैंडबाय पर रखा गया है. वैभव सूर्यवंशी अभी भारतीय T20 टीम के साथ राष्ट्रीय ड्यूटी पर हैं.

बिहार 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के खिलाफ अपने रणजी ट्रॉफी अभियान की शुरुआत करेगा. यह मैच राजगीर में बने नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के साथ ही बिहार में नए घरेलू क्रिकेट सीजन की भी शुरुआत होगी. रणजी ट्रॉफी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन BCCI द्वारा नामित चयनकर्ताओं - हरविंदर सिंह, एस. शरथ और अमिताभ विजयवर्गीय - की देखरेख में किया गया.

पहली बार राजगीर के नए स्टेडियम में होगा मैच

चयनकर्ताओं ने पहले दो मैचों के लिए टीम को अंतिम रूप देने से पहले खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनकी तैयारी के स्तर का आकलन किया. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी लिस्ट में मुख्य टीम, स्टैंडबाय खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. उत्तर प्रदेश के खिलाफ 11 अक्टूबर का मुकाबला बिहार क्रिकेट के लिए एक खास मौका होगा. बिहार पहली बार राजगीर के नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच खेलेगा. इस ऐतिहासिक मैच को लेकर पूरे बिहार के क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह है.

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नए रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. अब टीम का ध्यान 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान पर होगा, जिसमें बिहार अपने घरेलू मैदान पर उत्तर प्रदेश के खिलाफ जीत के साथ सीजन की शुरुआत करने की कोशिश करेगा.

रणजी और U-23 टीमों के लिए चयन ट्रायल BCCI द्वारा बुलाए गए चयनकर्ताओं की देखरेख में आयोजित किए गए. चयनकर्ताओं ने कई पैमानों पर खिलाड़ियों का आकलन किया, जिनमें प्रदर्शन, तकनीकी क्षमता, फ़िटनेस, अनुशासन और मैच की स्थितियों में खेलने की क्षमता शामिल थी. खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग, फ़ील्डिंग और खेल के अन्य पहलुओं में अपना हुनर ​​दिखाने का मौका दिया गया. BCA ने पहले ही कैंप के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी थी. इसी लिस्ट के आधार पर खिलाड़ियों ने सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया. ट्रायल्स के बाद, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें रणजी और U-23 टीमों के लिए चुना जाएगा. U-23 सिलेक्शन प्रोसेस 5 और 6 अक्टूबर, 2026 को दो दिनों तक चला, जबकि रणजी सिलेक्शन प्रोसेस 6 अक्टूबर को हुआ.

पहले दो मैचों के लिए बिहार की टीम:

साकिबुल गनी (कप्तान), आयुष लोहारुका, मंगल महरौर, नमन गौरव, पीयूष सिंह, बिपिन कुमार सौरभ (विकेटकीपर), सरमन निग्रोध (विकेटकीपर), आकाश राज, पृथ्वी राज, हिमांशु सिंह (उपकप्तान), खालिद आलम, सूरज कुमार कश्यप, शाकिब हुसैन, एमडी इजहार, शब्बीर खान, राघवेंद्र सिंह, अमोद यादव

स्टैंडबाय खिलाड़ी: नवाज़ खान, मलय राय, दानिश आलम, तनु कुमार सिंह, सचिन कुमार सिंह, प्रशांत कुमार सिंह

सपोर्ट स्टाफ: हेड कोच: आशुतोष अमन; असिस्टेंट कोच: अशोक कुमार; फिजियोथेरेपिस्ट: डॉ. हेमेंदु; ट्रेनर: गोपाल कुमार.

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