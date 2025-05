रोहित शर्मा नहीं, बेन स्टोक्स ने इस क्रिकेटर को बताया व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज

Ben Stokes Big Statement on Virat Kohli : बेन स्टोक्स ने उस क्रिकेटर के बारे में बात की है जिसे वे व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज मानते हैं. स्टोक्स ने रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया है. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान स्टोक्स ने भारत के किंग कोहली के व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज करार दिया है. इंग्लैंड बोर्ड के साथ बात करते हुए स्टोक्स ने कहा, मेरे नजर में कोहली व्हाइट बॉल क्रिकेट के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक हैं. वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मैं हमेशा विराट को याद रखूंगा कि वह गेंद को कवर्स के पार कितनी ज़ोर से मारता है, उसकी कवर ड्राइव हमेशा याद रहेगी. " (Virat Kohli is Greatest of the white-ball format Player)

स्टोक्स ने इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, ‘‘भारत के बारे में एक बात यह है कि उनके पास स्तरीय बल्लेबाजों की बड़ी संख्या है, यह अविश्वसनीय है. मैंने आईपीएल में जितना समय बिताया है, उन्हें वहां से बेहतरीन बल्लेबाज मिले हैं. इस साक्षात्कार में मैं इस पर एक शब्द नहीं कह सकता लेकिन आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है. आप कभी भी किसी भी भारतीय टीम को हल्के में नहीं ले सकते, भले ही वे अपने दो महान बल्लेबाजों के बिना खेल रहे हों."

