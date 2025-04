पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद BCCI एक्शन में, 'अब पाकिस्तान के साथ कोई भी...'

BCCI Sends Tough Message To Pakistan After Pahalgam Terror Attack: BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (BCCI vice-president Rajeev Shukla) ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान (India will not play any bilateral cricket against Pakistan) के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा. भारत और पाकिस्तान ने 2012-13 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है, जब पाकिस्तान सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारत आया था. भारत आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान गया था. दोनों टीमें केवल आईसीसी प्रतियोगिताओं के दौरान एक-दूसरे का सामना करती हैं, जिसके तहत पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप के लिए भारत आया था. हालांकि, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया और भारत ने अपने सभी मैच दुबई में खेले थे.

BCCI के उपाध्यक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि, "यह दुखद घटना है और इस मामले को लेकर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है. राजीव शुक्ला ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह बहुत दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है. जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों पर हमला कर उनकी हत्या की गई है, यह बेहद दुखद है. मैं मांग करता हूं कि सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवाद का सफाया करे. इस मामले में पूरा देश एकजुट है. देश की 1.40 अरब जनता एकजुट है और सभी लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. किसी के मन में कोई भेदभाव या विभाजन नहीं है."

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी हमले पर अपनी संवेदना व्यक्त की, उन्होंने कहा, "कल पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की दुखद मौत से क्रिकेट समुदाय को गहरा सदमा लगा है और वह दुखी है. बीसीसीआई की ओर से, इस जघन्य और कायरतापूर्ण कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं. उनके दुख और दर्द को साझा करते हुए, हम त्रासदी की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं.