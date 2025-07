4,6,4,6, बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत में दासुन शनाका का जलवा, शोरफुल इस्लाम को धून डाला

Dasun Shanaka, Sri Lanka vs Bangladesh: बांग्लादेश की टीम ने इतिहास रच दिया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है जब बांग्लादेशी टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में ट्रॉफी उठाने का मौका मिला है. बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला जो कि निर्णायक मुकाबला था. वह 16 जुलाई 2025 को कोलंबो में खेला गया. यहां बांग्लादेशी टीम 21 गेंद शेष रहते आठ विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. जिसके साथ ही उसका तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा भी हो गया है.

बीते कल निर्णायक मुकाबले में जरुर श्रीलंकाई टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. मगर पूर्व कप्तान दासुन शनाका का प्रदर्शन सराहनीय रहा. उन्होंने विपक्षी टीम की तरफ से पारी का आखिरी ओवर डालने आए शोरफुल इस्लाम के खिलाफ तेजी से कुछ रन बटोरे. जिसके बदौलत श्रीलंकाई टीम 132 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो पाई.

A vital knock from Dasun Shanaka! An unbeaten 35* with a superb last-over cameo takes us to 132! #SLvBAN pic.twitter.com/A1neItgg7q