Aus vs Pak 2nd T20I: स्पेन्सर जॉनसन ने किया स्पेशल कारनामा, तो पाकिस्तान के माथे पर लग गया 11 साल बाद यह कलंक

Australia vs Pakistan, 2nd T20I: शनिवार को सिडनी में पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे टी20 (Aus vs Pak 2nd T20I) में 13 रन से हराने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिनों वनडे सीरीज में मिली हार का बदला चुकाते हुए टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त लेते हुए सीरीज जीत सुनिश्चित कर ली. दूसरे टी20 मुकाबले में कंगारुओं ने पाकिस्तान को 13 रन से मात दी. और लो-स्कोरिंग मुकाबले में पाकिस्तान पर वार करने का काम किया लेफ्टी पेसर स्पेन्सर जॉनसन (spencer Johnson) ने किया. जॉनसन ने कोटे के चार ओवरों में 26 रन देकर 5 विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 147 रन बनाए, तो पाकिस्तान टीम 134 रनों पर सिमट गया. स्पॉन्सर के सामने पाक बल्लेबाज टांय-टांय फिस्स हो गए और लेफ्टी पेसर ने भी रिकॉर्डबुक में अपना नाम दर्ज करा दिया.

