IND vs BAN: अश्विन ने जीता दिल, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने के तुरंत बाद अपने पिता को लगाया गले से

Ashwin emotional hug with his father viral moment: भारत ने चेन्नई टेस्ट मैच (IND vs BAN 1st Test ) में बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे हो गई है. भारतीय टीम की ओर से अश्विन ने कमाल का खेल दिखाया. अश्विन (Ashwin) ने पहले शतक 113 रन बनाए फिर बांग्लादेश की दूसरी पारी में 6 विकेट लेने में सफल रहे. अश्विन ने मैच मे 9 विकेट लिए. अश्विन को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, अवार्ड लेने के बाद अश्विन सबसे पहले अपने पिता रविचंद्रन के पास गए और उन्हें गले से लगा दिया. अश्विन ने अपने पिता का आशीर्वाद भी लिया. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है .अश्विन के इस जेस्चर ने फैन्स का दिल जीत लिया है.

