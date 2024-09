IND vs BAN: एडम गिलक्रिस्ट ने कर दिया बड़ा ऐलान, बताया कौन है दुनिया का सबसे महान विकेटकीपर

Adam Gilchrist picks best wicketkeeper in history: दुनिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज में से एक एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist on best wicketkeeper) ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जिसे वो खुद से ही बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भारतीय दिग्गज एमएस धोनी को क्रिकेट के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर करार दिया है. क्रिकेट डॉट कॉम के रिपोर्ट के अनुसार गिलक्रिस्ट ने धोनी को अपने से भी बेहतरविकेटकीपर-बल्लेबाज करार दिया है. दरअसल, एडम गिलक्रिस्ट से इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि धोनी और खुद में से किसे आप किसे दुनिया का सबसे महान विकेटकीपर- बल्लेबाज मानते हैं. इसपर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटीपर बल्लेबाज ने अपना नाम नहीं चुना बल्कि उन्होंने धोनी को चुना.

गिलक्रिस्ट ने धोनी (Adam Gilchrist on Dhoni) को लेकर कहा, एमएस धोनी, "दोस्त..उन्होंने हर वो ट्रॉफी उठाई है जो शायद उठाई जा सकती थी." बता दें कि इंटरनेशल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शिकार विकेटकीपर के तौर पर बाउचर ने किए हैं. बाउचर के नाम 998 शिकार दर्ज हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर एडम गिलकिस्ट हैं. एजम गिलक्रिस्ट ने बतौर विकेटकीपर 905 डिसमिसल किए हैं. तीसरे नंबर पर धोनी हैं जिन्होंने 829 डिसमिसल इंटरनेशनल क्रिकेट में किए हैं.

पंत को निडर विकेटकीपर बल्लेबाज करार दिया (Adam Gilchrist Praises Rishabh Pant's Fearless Approach)

वहीं, दूसरी ओर गिलक्रिस्ट ने पंत को लेकर भी खास बयान दिया है. पंत को गिलक्रिस्ट ने एक निडर खिलाड़ी करार दिया है. गिलक्रिस्ट की नज़र में पंत ने आक्रामकता को एक कदम और आगे बढ़ाया है. उनकी निडर बल्लेबाजी सिर्फ़ रन बनाने के बारे में नहीं है, यह खेल की रणनीति को बदलने और गेंदबाजों को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेलने के बारे में है.

गिलक्रिस्ट ने पंत को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि पंत मुझसे ज़्यादा आक्रामक हैं, मैंने उस समय आक्रामक खेल खेला था, लेकिन ऋषभ ..वह निडर दिखता है. मुझे जो पसंद है वह यह है कि वह कभी-कभी ब्रेक लगाता है और थोड़ा दबाव झेलता है, इसलिए वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है."