IND vs BAN: आकाश चोपड़ा ने गिल के शतक पर दे दिया बड़ा बयान, विश्व क्रिकेट के गेंदबाजों में मच जाएगी खलबली

Aakash Chopra on Shubman Gill Century: भारत ने शनिवार को यहां अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 287 रन पर घोषित कर दी और बांग्लादेश को जीत के लिए 515 रन का पहाड़ सा लक्ष्य दिया. 81 पर 3 विकेट से आगे खेलते हुए भारत ने तीसरे दिन अपना दबदबा जारी रखा जिसमें वापसी करने वाले ऋषभ पंत (109) और शुभमन गिल (नाबाद 119) ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया. पहली पारी में शून्य पर आउट होने के बाद गिल ने भारत की ओर से 10 चौके और 4 छक्के की मदद से शानदार 119 रन की नाबाद पारी खेली.

- 55.80 Average in 3rd innings.

- 44.14 Average in 4th innings.



