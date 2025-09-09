IBPS : ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगी UP की सहकारी संस्थाओं में 12500 पदों पर भर्ती

Job alert : सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (ibps) की ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन करने की अनुमति दे दी है. इसके संबंध में विभाग ने सभी संस्थाओं को अपने यहां खाली पदों का ब्योरा भेजने का भी दिशा-निर्देश दे दिया है. बता दें कि यूपी के 50 जिला सहकारी बैंकों में लगभग 2200 पद खाली हैं. अन्य सहकारी संस्थाओं को मिलाकर करीब 5000 पद खाली होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

ऐसे में बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि समितियों (पैक्स) पर ही लगभग 7500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती होगी. इस लिहाज से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कुल 12500 पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.