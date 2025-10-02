विज्ञापन

IBPS PO मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS PO Mains Admit Card: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने पीओ मेंन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है.

नई दिल्ली:

IBPS PO Mains Admit Card: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने पीओ मेंन्स (PO Mains) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जो उम्मीदवार प्री परीक्षा में पास हुए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना होगा. इस परीक्षा में जो शामिल होने वाले हैं, वे नियमों को ध्यान से पढ़ लें.

इन बातों का रखें ध्यान

IBPS पीओ मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले इस उस पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें.अगर एडमिट कार्ड पर किसी भी तरह की कोई गलती उसे विभागों द्वारा सुधारा जा सकता है. परीक्षा में जाने से पहले एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक आईडी प्रूव भी लेकर जाएं. 

IBPS PO Mains Admit Card: ऐसे करें डाउनलोड 

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं
  • इसके बाद PO Mains Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें.
  • अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें,रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि.
  •  एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें.
     

