UP Polytechnic रिजल्ट प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, अब अंकों के साथ क्रेडिट प्वाइंट भी जुड़ेंगे

अब छात्रों को अंक पत्र एनईपी 2020 के गाइडलाइन के अनुसार जारी होंगे. जिसमें अंक के साथ क्रेडिड प्वाइंट भी जुड़ेंगे.

साल 2016 से 2024 तक के सभी छात्रों के डिप्लोमा सर्टिफिकेट और अंक पत्र डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया है. 

UP Polytechnic exam updates : नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है. जिसके अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है. इसी के अंतर्गत लगातार पॉलीटेक्निक परीक्षा में भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. अब छात्रों को अंक पत्र एनईपी 2020 के गाइडलाइन के अनुसार जारी होंगे. जिसमें अंक के साथ क्रेडिड प्वाइंट भी जुड़ेंगे. अभी तक मार्कशीट में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल अंक होते थे. लेकिन नए बदलाव के तहत छात्रों को क्रेडिट प्वाइंट भी दिए जाएंगे.

यह नियम पहले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स पर लागू होगी. इसके बाद अन्य सेमेस्टर के छात्रों को शामिल किया जाएगा. बता दें कि छात्रों को हर सेमेस्टर के अनुसार क्रेडिट प्वाइंट दिए जाएंगे. एक सेमेस्टर में छात्रों को 20 क्रेडिट प्वाइंट मिलेंगे. साल में होने वाले दो सेमेस्टर में छात्रों को 40 क्रेडिट प्वाइंट लाना अनिवार्य है. कोर्स पूरे होने पर 140 क्रेडिट प्वाइंट लाने होंगे. 

इस बारे में प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव अजीत कुमार मिश्रा ने कहा कि विषयवार क्रेडिट प्वाइंट तैयार की गई है. हर सेमेस्टर के लिए क्रेडिट प्वाइंट पॉलिसी शुरू की गई है. यह बदलाव NEP 2020 के अंतर्गत किया गया है. 

विदित हो कि इससे पहले बोर्ड ने साल 2016 से 2024 तक के सभी छात्रों के डिप्लोमा सर्टिफिकेट और अंक पत्र डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया है. 

UP Polytechnic Exam, UP Polytechnic, JEECUP, UPJEE
