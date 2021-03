RBI Security Guard: एडमिट कार्ड जारी, यहां करें चेक

जानें- कितने पदों पर निकली है वैकेंसी

भर्ती अभियान 241 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से 113 सामान्य श्रेणी के लिए, 45 ओबीसी के लिए, 18 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 32 और एसटी वर्ग के लिए 33 हैं.

RBI Security Guard admit card 2020: कैसे करना है चेक, फॉलो करें ये स्टेप्स

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं.

स्टेप 2- “Call Letters,” लिंक पर क्लिक करें, फिर “Current Vacancies” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- “Recruitment for the post of Security Guards (2020) - Online Exam Call Letter and Information Handout” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- ए़डमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां करें क्लिक)