भारत में फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, इन यूनिवर्सिटीज की डिग्री हायर एजुकेशन और जॉब्स के लिए Not Valid

यूजीसी ने पिछले साल देश में 20 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की है. इनमें सबसे अधिक फर्जी संस्थान राजधानी दिल्ली में हैं. इन यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह की डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं है. इन यूनिवर्सिटी की डिग्री का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मान्य नहीं हैं. देश में फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट नीचे देखें-

दिल्ली में फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट ( Delhi Fake University list)

ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिकक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस (ए. आई. पी.पी. एच.एस.) स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी,

कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज दिल्ली

यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली

वॉकेशिल यूनिवर्सिटी, दिल्ली

एडीआर-सेंट्रीक ज्यूडिशियल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली

इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली

विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्पप्लॉयमेंट, इंडिया, रोजगार सेवासदन, संजय इनक्लेव

अध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी), रोहिणी, दिल्ली

यूपी की फेक यूनिवर्सिटी (Uttar Pradesh Fake University List)

गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर, उत्तर प्रदेश

नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय), अचलताल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227 105

पश्चिम बंगाल की फेक यूनिवर्सिटीज (West Bengal Fake University List)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अलर्टनेंटिव मेडिसिन, कोलकाता

इंस्टीट्यूट ऑफ अलर्टनेंटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ठाकुरपुरकुर, कोलकाता - 700063

आंध्र प्रदेश की फेक यूनिवर्सिटी (Andhra Pradesh Fake University List)

क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश

बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

कर्नाटक की फेक यूनिवर्सिटी (Karnataka Fake University List)

बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक, बेलगाम, कर्नाटक

केरल की फेक यूनिवर्सिटी (Kerala Fake University List)

सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम, केरल

महाराष्ट्र की फेक यूनिवर्सिटी (Maharashtra Fake University List)

राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र

पुदुचेरी की फेक यूनिवर्सिटी (Puducherry Fake University List)

श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, वज़ुथावूर रोड, पुडुचेरी-605009