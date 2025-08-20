विज्ञापन

CSIR UGC NET Result 2025 : सीएसआईआर की रिजल्ट हुआ जारी, यहां करें चेक

इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं. इस साल यह परीक्षा 28 जून को आयोजित की गई थी.

Read Time: 1 min
Share
CSIR UGC NET Result 2025 : सीएसआईआर की रिजल्ट हुआ जारी, यहां करें चेक
विदित हो कि सीएसआईआर की परीक्षा मुख्य रूप से जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और लेक्चरशिप (असिस्टेंट प्रोफेशर) के लिए होती है.

CSIR UGC NET 2025 Result out : सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है. जून सत्र में आयोजित की गई इस परीक्षा का स्कोरकार्ड उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार के पास Application number और पासवर्ड होना जरूरी है. आपको बता दें कि रिजल्ट चेक करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. 

CSIR Result 2025 का रिजल्ट जल्द होगा आउट, Answer key हुई जारी इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

विदित हो कि सीएसआईआर की परीक्षा मुख्य रूप से जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और लेक्चरशिप (असिस्टेंट प्रोफेशर) के लिए होती है. इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं. इस साल यह परीक्षा 28 जून को आयोजित की गई थी. 

रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवार अपनी कटऑप लिस्ट और स्कोरबोर्ड जरूर चेक करें. इसके आधार पर ही चयन होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CSIR UGC NET Result 2025, CSIR NET 2025 Scorecard, CSIR UGC NET
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com