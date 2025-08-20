CSIR UGC NET Result 2025 : सीएसआईआर की रिजल्ट हुआ जारी, यहां करें चेक

CSIR UGC NET 2025 Result out : सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है. जून सत्र में आयोजित की गई इस परीक्षा का स्कोरकार्ड उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार के पास Application number और पासवर्ड होना जरूरी है. आपको बता दें कि रिजल्ट चेक करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

विदित हो कि सीएसआईआर की परीक्षा मुख्य रूप से जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और लेक्चरशिप (असिस्टेंट प्रोफेशर) के लिए होती है. इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं. इस साल यह परीक्षा 28 जून को आयोजित की गई थी.

रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवार अपनी कटऑप लिस्ट और स्कोरबोर्ड जरूर चेक करें. इसके आधार पर ही चयन होगा.