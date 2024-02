CBSE Board Exam 2024: सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, अपडेट्स देखें

वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि इस दौरान 3000 नए आईटीआई संस्थान भी स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख युवाओं का कौशल-उन्नयन किया गया है तथा उन्हें दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया है.''

JEE Advanced 2024 के लिए जेईई परीक्षा में पास होना ही नहीं बल्कि ये क्राइटेरिया भी जरूरी

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 3000 नए आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा (Highest Education) के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के तहत 7 आईआईटी (Indian Institute of Technology), 16 आईआईआईटी (Indian Institute of Information Technology), 7 आईआईएम (Indian Institute of Management), 15 एम्स (All India Institute of Medical Sciences) और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं.

बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इनकम टैक्स की स्लैब या दरों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था ज्यों की त्यों बरकरार रहेंगी.

Bihar Board Exam 2024: बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा आज से शुरू, इस साल जूता-मोजा पहन कर परीक्षा दे सकेंगे बच्चे