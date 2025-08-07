विज्ञापन

क्योंकि... सीजन 2 का पहला हफ्ता पूरा, मिहिर-तुलसी ने सेट किए कपल गोल, लोग बोले- अब कोई अफेयर नहीं...

क्योंकि सास भी कभी बहु थी 2 ने अपना एक हफ्ता पूरा कर लिया है और दर्शकों को मिहिर-तुलसी की जोड़ी फिर भा रही है.

नई दिल्ली:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: टीवी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहु थी का 25 साल बाद दूसरा सीजन आया है. क्योंकि सास भी कभी बहु थी 2 बीती 29 जुलाई को ऑन एयर हुआ और अपना शानदार एक हफ्ता पूरा कर चुका है. शो में एक बार फिर स्मृति ईरानी 'तुलसी' और अमर उपाध्याय   मिहिर विरानी के रोल में दिख रहे हैं. दोनों की 25 साल पुरानी जोड़ी आज भी दर्शकों को भा रही है. 25 साल बाद भी यह ऑन-स्क्रीन जोड़ी कपल गोल सेट करती दिख रही है, जबकि मिहिर विरानी का परिवार तुलसी और मिहिर के रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि तुलसी एक गरीब परिवार से थी. विरानी खानदान अपने राजा जैसे बेटे मिहिर की शादी एक राजकुमारी से कराना चाहते थे.

किरदारों के बदले चेहरे

लेकिन तभी मिहिर के साथ एक घातक दुर्घटना हो गई और तुलसी, जो अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती थी, को अनुपम कपाड़िया से दोबारा शादी करनी पड़ी. और देखिए, मिहिर की इस हादसे में जान बच गई, लेकिन तब तक वह तुलसी को भूल चुका था. इधर, मिहिर और और अनुपम की बहन मंदिरा की जोड़ी की तैयारी की जा रही थी.असली मिहिर, यानी अमर उपाध्याय, फिल्मों के लिए शो छोड़ चुके थे और दो और कलाकारों इंद्र कुमार और रोनित रॉय ने समय के साथ प्रशंसकों के पसंदीदा किरदार को निभाया, इसलिए इसमें कुछ दिक्कतें भी आईं. बाद में, हमारे मिहिर ने मंदिरा से एक नाजायज बेटे करण का पिता बनने का फैसला किया और फिर चीजें पहले जैसी नहीं रहीं.

लोगों को भा रही इनकी जोड़ी
मिहिर ही नहीं, तुलसी के लिए भी नया चेहरा आया और फिर गौतमी कपूर ने यह रोल संभाला, लेकिन बाद में असल तुलसी लौट आई. अब अपने दूसरे सीजन में, स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की तुलसी-मिहिर की जोड़ी, जो अब अधेड़ उम्र में है, को प्यार का एक और मौका देने की कोशिश कर रही है. नए और पुराने, दोनों ही दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं. एक्स यूजर्स का एक वर्ग उन्हें नया पावर कपल बता रहा है. मंगलवार के एपिसोड में एक अहम सीन था, जहां सेहत के प्रति अलर्ट मिहिर अपने बेटे अंगद, जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ है, के साथ हल्दी का जूस पीता है. जब अंगद सोचता है कि क्या उसके पिता उसे शराब पिला रहे हैं, तो मिहिर मजाकिया लहजे में उसे डांटते हुए कहता है, 'हम गुजराती हैं, ये शराब नहीं है'.

क्योंकि 2... में अब आगे क्या ?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आखिरी एपिसोड आज के एपिसोड के प्रीकैप के साथ खत्म हुआ, जिसमें मिहिर ने परी के लिए खुद तय किया हुआ रिश्ता रद्द कर दिया, क्योंकि उसकी होने वाली सास ने विरानी परिवार के उन संस्कारों पर सवाल उठाया था, जिनमें घर के बेटे-बेटियों को एक समान माना जाता है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Kyunki Season 2, Tulsi Mihir, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Cast, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Budget
