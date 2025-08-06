विज्ञापन

दिव्या भारती इस फिल्म की कर चुकी थीं 20 फीसदी शूटिंग, बाद में तब्बू ने निभाया रोल, 2 करोड़ की फिल्म ने कमाए 11.54 करोड़

दिव्या भारती बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थीं. उन्होंने निधन से पहले 1-2 नहीं बल्कि 12 फिल्में साइन की थी. जिसमें से एक की तो 20 परसेंट शूटिंग भी कर ली थी.

Read Time: 2 mins
Share
दिव्या भारती इस फिल्म की कर चुकी थीं 20 फीसदी शूटिंग, बाद में तब्बू ने निभाया रोल, 2 करोड़ की फिल्म ने कमाए 11.54 करोड़
20 फीसदी इस फिल्म की शूटिंग कर चुकी थीं दिव्या भारती
नई दिल्ली:

90 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की बात होती है तो सबसे पहला नाम दिव्या भारती का आता है. दिव्या की एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लोग दीवाने थे. मगर वो 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं. बालकनी से गिरने से दिव्या की मौत हुई थी. दिव्या की मौत से पहले कई फिल्में साइन की थी. उनके निधन के बाद फिर ये फिल्में किसी और एक्ट्रेसेस ने की थी. एक ऐसी ही फिल्म थी जिसकी दिव्या भारती शूटिंग भी शुरू कर चुकी थीं. फिर बाद में जिसे तब्बू ने पूरा किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.

ये भी पढ़ें: मुंबई में एक्टिंग करने गांव से आता है ये एक्टर, माना जाता है दमदार कलाकार, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन संग की हैं फिल्में


विजयपथ में तब्बू ने ली थी जगह
दिव्या भारती फिल्म विजयपथ में अजय देवगन के साथ नजर आने वाली थीं. उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी. फिल्म की 20 परसेंट शूटिंग हो भी गई थी मगर उसके बाद उनका निधन हो गया. फिर तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी इस फिल्म में नजर आई थी. तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी हिट रही थी. आज भी दोनों जब भी किसी फिल्म में नजर आते हैं तो वो जरुर हिट साबित होती है.

बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन
विजयपथ 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को अब 31 साल पूरे हो चुके हैं. ये फिल्म 2.75 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म ने बजट से 4 गुना ज्यादा कमाई की थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 11.54 करोड़ का कलेक्शन किया था. विजयपथ सुपरहिट साबित हुई थी.

विजयपथ में अजय देवगन और तब्बू के साथ डैनी, सुरेश ओबेरॉय, रीमा लागू और गुलशन ग्रोवर अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म को फारोघ सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया था. अजय और तब्बू की जोड़ी उसके बाद से हिट हो गई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vijaypath, Vijaypath 1994, Vijaypath Budget, Vijaypath Box Office Collection, Divya Bharti, Ajay Devgn
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com