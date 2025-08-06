दिव्या भारती इस फिल्म की कर चुकी थीं 20 फीसदी शूटिंग, बाद में तब्बू ने निभाया रोल, 2 करोड़ की फिल्म ने कमाए 11.54 करोड़

90 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की बात होती है तो सबसे पहला नाम दिव्या भारती का आता है. दिव्या की एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लोग दीवाने थे. मगर वो 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं. बालकनी से गिरने से दिव्या की मौत हुई थी. दिव्या की मौत से पहले कई फिल्में साइन की थी. उनके निधन के बाद फिर ये फिल्में किसी और एक्ट्रेसेस ने की थी. एक ऐसी ही फिल्म थी जिसकी दिव्या भारती शूटिंग भी शुरू कर चुकी थीं. फिर बाद में जिसे तब्बू ने पूरा किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.

विजयपथ में तब्बू ने ली थी जगह

दिव्या भारती फिल्म विजयपथ में अजय देवगन के साथ नजर आने वाली थीं. उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी. फिल्म की 20 परसेंट शूटिंग हो भी गई थी मगर उसके बाद उनका निधन हो गया. फिर तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी इस फिल्म में नजर आई थी. तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी हिट रही थी. आज भी दोनों जब भी किसी फिल्म में नजर आते हैं तो वो जरुर हिट साबित होती है.



बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

विजयपथ 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को अब 31 साल पूरे हो चुके हैं. ये फिल्म 2.75 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म ने बजट से 4 गुना ज्यादा कमाई की थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 11.54 करोड़ का कलेक्शन किया था. विजयपथ सुपरहिट साबित हुई थी.



विजयपथ में अजय देवगन और तब्बू के साथ डैनी, सुरेश ओबेरॉय, रीमा लागू और गुलशन ग्रोवर अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म को फारोघ सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया था. अजय और तब्बू की जोड़ी उसके बाद से हिट हो गई थी.