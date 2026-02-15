MahaShivratri 2026: महाशिवरात्रि की देशभर में धूम, गौतम अदाणी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं

MahaShivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर जहां देश के कोने-कोने से हर-हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है, वहीं अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भी अपनी आस्था व्यक्त करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं.
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।— Gautam Adani (@gautam_adani) February 15, 2026
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
ऊँ नमः शिवाय 🔱 pic.twitter.com/oO9wdqFOXF
गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महा मृत्युंजय मंत्र के साथ महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए लिखा,
"ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं."
Wish you a Happy Mahashivratri, Gautam bhai. Join us for the all-night celebrations. Blessings. -Sg https://t.co/5eepPubVsT— Sadhguru (@SadhguruJV) February 15, 2026
आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने किया रिपोस्ट
गौतम अदाणी के इस पोस्ट को विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने रिएक्शन दिया. उन्होंने रिपोस्ट करते हुए लिखा, "गौतम भाई, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. पूरी रात चलने वाले इस उत्सव में हमारे साथ शामिल हों. आशीर्वाद."
महाशिवरात्रि का महत्व
हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है. इस साल यह त्योहार आज यानी 15 फरवरी को मनाया जा रहा है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है. इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखते हैं.
