Yeh Prem Mol Liya Vs Gunmaaster G9 Box Office Collection Day 1: हर फ्राइडे बॉलीवुड से लेकर साउथ की नई फिल्में रिलीज होती हैं. वहीं इस शुक्रवार यानी 27 नवंबर को दो बॉलीवुड फिल्मों की टक्कर हुई, जिसमें सूरज बड़जात्या की फैमिली फिल्म ये प्रेम मोल लिया है. इसमें शर्वरी और आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आ रहे हैं तो वहीं इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म गनमास्टर जी9 है. दोनों ही फिल्मों के गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया. जबकि अब फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसमें से ये प्रेम मोल लिया ने पहले दिन बाजी मारकर गनमास्टर जी9 को हरा दिया है.

ये प्रेम मोल लिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

सूरज बड़जात्या की नई फैमिली ड्रामा फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर औसत शुरुआत की है. Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने डे 1 पर भारत में लगभग 4 करोड़ रुपये नेट और 4.70 करोड़ रुपये ग्रॉस का कलेक्शन हासिल किया. इसके शोज 7251 थे, जिसके चलते ऑक्यूपेंसी लगभग 10-11 प्रतिशत रही है. हालांकि फिल्म अभी अपने 60 करोड़ के बजट से दूर है. देखना होगा कि पहले वीकेंड पर फिल्म कितना कलेक्शन करती है.

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गनमास्टर जी9 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर फिल्म गनमास्टर जी9 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की और ओपनिंग के मामले में ये प्रेम मोल लिया से पीछे रह गई. Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने डे 1 पर भारत में 3.65 करोड़ नेट और 4.30 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया. शोज 7,740 रहे जबकि ऑक्यूपेंसी करीब 12 प्रतिशत ही रही.

आवारापन 2 से भी कम की इमरान हाशमी की फिल्म ने कमाई

बता दें कि इमरान हाशमी की पिछली सुपरहिट आवारापन 2 के ओपनिंग (लगभग 21-23 करोड़) से भी कम गनमास्टर जी9 ने कमाई की है. जबकि सोशल मीडिया पर फिल्म में एक्शन और कहानी की फैंस ने काफी तारीफ की थी.

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