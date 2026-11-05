रामायण में रावण बनकर छाए यश, दमदार एक्टिंग और रौबदार अंदाज से लूटी महफिल

भारतीय सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण' में यश का रावण अवतार इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है. फिल्म में रावण के किरदार को जिस भव्यता, गंभीरता और प्रभावशाली अंदाज के साथ पेश किया गया है, उसमें यश की स्क्रीन प्रेजेंस एक अलग ही स्तर पर नजर आती है. ‘केजीएफ' में रॉकी भाई बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले यश इस बार एक ऐसे पौराणिक किरदार में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शख्सियत में शक्ति, ज्ञान, अहंकार और महत्वाकांक्षा जैसे कई पहलू शामिल हैं. खास बात यह है कि यश सिर्फ अपने स्टारडम के दम पर नहीं, बल्कि अपने अभिनय और किरदार की गहराई से भी प्रभावित करते हैं.

यश हैरान कर देने वाला अंदाज

रावण के रूप में यश की पहली झलक ही उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को स्थापित करती है. उनका रौबदार अंदाज, दमदार बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव किरदार को एक अलग पहचान देते हैं. रावण के व्यक्तित्व में मौजूद अहंकार और आत्मविश्वास को यश अपने एक्सप्रेशंस के जरिए बखूबी सामने लाते हैं. वहीं, किरदार के शांत और गंभीर पक्ष में भी उनका अभिनय उतना ही प्रभावशाली नजर आता है. यही वजह है कि रावण का उनका चित्रण केवल एक शक्तिशाली खलनायक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके व्यक्तित्व की कई परतों को सामने लाता है.

फिल्म के कुछ सीन्स यश की परफॉर्मेंस को खास बनाते हैं. रावण का तपस्या में लीन होना और अपनी शक्ति का परिचय देना उनके किरदार के आध्यात्मिक और महत्वाकांक्षी पक्ष को दर्शाता है. इसके बाद कुबेर के साथ उनका टकराव कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है. इस सीक्वेंस में रावण का आत्मविश्वास, सत्ता की भूख और अपनी ताकत पर अटूट भरोसा साफ दिखाई देता है.

इंद्र के साथ युद्ध

इंद्र के खिलाफ युद्ध का दृश्य भी फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है. यहां यश का योद्धा वाला अंदाज और उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस देखने लायक है. हालांकि, जटायु के साथ रावण का आमना-सामना सबसे प्रभावशाली सीक्वेंस में से एक बनकर उभरता है. इस मुकाबले में एक्शन, इमोशन और विजुअल भव्यता का शानदार मेल देखने को मिलता है. रावण की आक्रामकता और जटायु के साहस के बीच होने वाला यह संघर्ष दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ता है.

दस सिरों वाले रावण का सीक्वेंस भी खास ध्यान खींचता है. यह दृश्य किरदार की विशालता और उसकी पौराणिक पहचान को भव्य तरीके से प्रस्तुत करता है. ऐसे दृश्यों में यश की मौजूदगी फिल्म के स्केल को और बड़ा बनाती है.

रावण का शाही रुतबा

यश की इस परफॉर्मेंस की एक और खासियत यह है कि वह अपने पिछले लोकप्रिय किरदारों की छाया से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. ‘केजीएफ' के रॉकी भाई और ‘रामायण' के रावण के बीच जमीन-आसमान का अंतर है. एक तरफ रॉकी का अंदाज था, तो दूसरी तरफ रावण का शाही रुतबा, ज्ञान और अहंकार. यश ने इस बदलाव को अपने हावभाव, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए प्रभावशाली बनाने की कोशिश की है.

कुल मिलाकर, ‘रामायण' में यश का रावण अवतार उनके करियर की एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर देखा जा सकता है. यह किरदार उन्हें सिर्फ एक एक्शन सुपरस्टार के रूप में नहीं, बल्कि चुनौतीपूर्ण और कई तरह की भूमिकाएं निभाने की क्षमता रखने वाले अभिनेता के रूप में भी सामने लाता है. रावण के रूप में यश की दमदार मौजूदगी फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में शामिल है.

