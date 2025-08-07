विज्ञापन

शोले की बसंती क्यों बनीं हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल को बिना ऑडिशन के कैसे मिला था रोल?

केबीसी के सेट पर रमेश सिप्पी ने बताया कि किस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद उन्हें अहसास हुआ कि शोले में तांगेवाली बसंती बनने के लिए हेमा ही परफेक्ट एक्ट्रेस होंगी.

हेमा मालिनी कैसे बनीं बसंती
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की बात हो और ‘शोले' का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया भादुड़ी जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था. सालों बाद जब हेमा मालिनी और निर्देशक रमेश सिप्पी 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर पहुंचे तो उन्होंने फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर कीं. इस दौरान यह भी खुलासा हुआ कि आखिर क्यों हेमा मालिनी को फिल्म में ‘बसंती' का किरदार निभाने के लिए चुना गया था.

सीता और गीता में काम करने के बाद मिला हेमा को बसंती का रोल
रमेश सिप्पी ने बताया कि शोले से पहले वो हेमा मालिनी के साथ सीता और गीता जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके थे. उन्होंने कहा, हेमा जी ने मेरे साथ एक फिल्म में यंग विडो का रोल किया फिर सीता और गीता में उन्होंने पंखे पर चढ़कर कमाल दिखाए तो बसंती और तांगा ऐसा लगा कि इनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता. रमेश सिप्पी ने कहा कि सीता और गीता में हेमा जी के साथ धर्मेंद्र और संजीव कुमार भी थे. तभी रमेश सिप्पी ने तय कर लिया था कि अगली फिल्म में ये तीनों जरूर होंगे और यही हुआ, क्योंकि हेमा और धर्मेंद्र के साथ साथ संजीव कुमार भी शोले में अहम रोल में थे.

अमिताभ बच्चन ऐसे मिला जय का रोल
इसके बाद रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन के रोल को लेकर भी कई खुलासे किए. उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट लिखे जाने तक वीरू के किरदार को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट थे. लेकिन तब जय के रोल को लेकर बात उठी और फिल्म के राइटर सलीम जावेद ने कहा कि जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को ट्राई कीजिए. अमिताभ तब जंजीर में काम कर रहे थे और रमेश सिप्पी ने उन्हें आनन्द और बॉम्बे टू गोवा में देखा था. रमेश सिप्पी को महसूस हुआ कि जय के किरदार के लिए ये लंबा लड़का काफी अच्छा रहेगा क्योंकि ये सीरियस रोल और कॉमेडी दोनों तरह का काम कर सकता है. इसके बाद अमिताभ बच्चन को जय का रोल मिला और उनकी लोकप्रियता को चार चांद लग गए. इस शो में अमिताभ ने भी धर्मेंद्र से जुड़े कुछ मजेदार किस्से सुनाए किस तरह वो बैंगलोर से रामगढ़ ऑटो में बैठकर पहुंचे थे.

