20 साल की उम्र में ऐसी दिखती थीं हेमा मालिनी, 57 साल पहले भरतनाट्यम करते हुए वीडियो हुआ वायरल 

हेमा मालिनी यह डांस परफॉर्मेंस 1968 की है, जब वह सिर्फ 20 साल की थीं. इस वीडियो को देखने के बाद ड्रीम गर्ल के फैंस दिल खुशियों से भरने वाला है.

20 साल की हेमा मालिनी का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी अभिनेत्री होने के साथ-साथ एक क्लासिकल डांसर भी हैं. उन्होंने बचपन से ही भरतनाट्यम समेत कई क्लासिक डांस सीखना शुरू कर दिया था. आज भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो हेमा मालिनी 76 की उम्र में भी अपनी नृत्य कला से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हेमा मालिनी के क्लासिक डांस का तकरीबन छह दशक पुराना वीडियो, जिसमें दिग्गज अभिनेत्री की डांस की खूबसूरती नजर आ रही है. एक्ट्रेस की यह डांस परफॉर्मेंस 1968 की है, जब वह सिर्फ 20 साल की थीं. इस वीडियो को देखने के बाद ड्रीम गर्ल के फैंस दिल खुशियों से भरने वाला है.

'ड्रीम गर्ल' की खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस

वीडियो में हेमा मालिनी को पारंपरिक क्लासिक लुक में भरतनाट्यम करते देखा जा रहा है. एक्ट्रेस ने पिंक रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है. गले में हार, बालों में गजरा और कानों में बड़े-बड़े झुमकों के साथ-साथ माथा पट्टी भी पहनी हुई है. हेमा अपनी ही धुन में खोईं भरतनाट्यम को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश कर रही हैं. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूजर्स हेमा मालिनी और उनकी डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं. कईयों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यह हेमा मालिनी ही हैं.

 
लोगों ने की डांस की जमकर तारीफ

हेमा मालिनी के भरतनाट्यम वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'ये मुझे राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग की तरह लग रही हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'गॉर्जियस, कई क्लासिक बॉलीवुड स्टार्स देखें हैं, जिन्होंने भरतनाट्यम सीखा है, लेकिन आपके जैसी फिनिशिंग किसी के डांस में नहीं दिखी'. एक और ने लिखा है, 'वह बहुत गॉर्जियस और किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत दिख रही हैं'. एक ने लिखा है, 'मुझे तो इनमें देवी का रूप दिख रहा है'. एक यूजर ने बताया है कि हेमा के गुरु धर्मराज मास्टर थे, जिन्होंने प्रभु देवा को भी डांस सिखाया था. अब हेमा मालिनी की इस 57 साल पुरानी परफॉर्मेंस पर लोगों के ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं.

