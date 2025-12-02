विज्ञापन

'मैं धर्मेंद्र जैसा लालची नहीं...' किस एक्टर ने धरम जी के लिए खुलेआम कही थी ये बात? कभी मुसीबत में की थी मदद

धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था. वह एक ऐसी शख्सियत थे जिनके साथ हर एक आम खास की यादें जुड़ी थीं.

नई दिल्ली:

धर्मेंद्र को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है. इस दिवंगत एक्शन सुपरस्टार का 50 सालों का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई हरा नहीं सकता. उन्होंने जो स्टारडम देखा, वह उनके समय के एक्टर्स का सपना था और आज के एक्टर्स आज भी इसे एक ऐसा सपना मानते हैं जो पूरा नहीं हो सकता. धर्मेंद्र ने अपना करियर 1960 में शुरू किया था और अगले 4 सालों में उन्होंने एक ही साल में कई हिट फिल्में देना शुरू कर दिया. जब बॉलीवुड के ही-मैन हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे तो उनके समय के एक्टर्स ने उनकी बुराई की और उन्हें "लालची" तक कहा गया. 

धर्मेंद्र को किस एक्टर ने कहा था लालची?

मनोज कुमार जिन्हें 'भारत कुमार' के नाम से जाना जाता है, ने एक बार धर्मेंद्र और शशि कपूर को 'लालची' कहा था. सुभाष के झा के साथ एक सीधी बातचीत में मनोज ने स्टारडम के बारे में अपनी राय रखी और बताया कि वह सिर्फ 30 करीब फिल्मों को डायरेक्ट और लीड करने तक सीमित क्यों रहे. अपनी फिलॉसफी समझाते हुए मनोज ने कहा, "मैं एक लालची फिल्मी इंसान नहीं हूं, एक्टर के तौर पर भी नहीं. मेरे साथ के एक्टर धर्मेंद्र और शशि कपूर ने करीब 300-300 फिल्मों में काम किया, जबकि मैंने अपने पूरे करियर में मुश्किल से 35 फिल्में की हैं."

मनोज कुमार ने किस एक्टर को दिलवाई थीं शर्ट?

एक और बातचीत में धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने याद किया कि कैसे मनोज कुमार ने उनके पापा की मदद की थी जब वह बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे. सनी देओल ने कहा, "मनोज अंकल के मुकाबले पापा स्ट्रगल कर रहे थे. एक दिन, अंकल अपने लिए कपड़े खरीद रहे थे और पापा उनके साथ गए. अंकल ने पापा के लिए कुछ शर्ट चुनीं, उन्हें दीं और पंजाबी में कहा, "ए कुछ कमीज तेरे लिए हैं." सनी ने मनोज के इस जेस्चर की तारीफ की और कहा, "मैं ऐसा प्यार ढूंढता हूं, लेकिन आज कल है नहीं..."

धर्मेंद्र का निधन कब हुआ?

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ. धर्मेंद्र ने अपने घर पर ही अंतिम सांस लीं. उनका अंतिम संस्कार उसी दिन यानी 24 नवंबर को ही विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया. धरम जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, गौरी खान समेत तमाम सेलेब्स पहुंचे.

