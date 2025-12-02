कमल हासन को 71 की उम्र में मिली सरकारी नौकरी, बोले- मेरी मां का सपना पूरा हो गया

एक्टर कमल हासन हाल ही में केरल में हॉर्टस आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए. उन्होंने एक्टर मंजू वारियर के साथ एक सेशन में हिस्सा लिया. यहां उन्होंने सिनेमा और पॉलिटिक्स पर बात की. जब एंकर ने पूछा कि हाल ही में राज्यसभा MP बनने पर उन्हें कैसा लगा, तो कमल ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया. इसे सुनकर कमल हासन के उन फैन्स को हंसी जरूर आ जाएगी जिनके मां-बाप चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी करें.

कमल हासन को 70 की उम्र में मिली सरकारी नौकरी!

कमल हासन ने जवाब में कहा कि आखिरकार उन्हें वह सरकारी नौकरी मिल गई जिसका सपना उनकी मां ने देखा था. कमल से पूछा गया कि जब वह राज्यसभा MP बने तो उन्हें कैसा लगा. उन्होंने कहा कि उस पल उन्हें अपने माता-पिता, डी श्रीनिवासन अयंगर और राजलक्ष्मी की याद आई. उन्होंने कहा, “मैं गया, और जब मैंने साइन किया, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में मेरे पिता और मां आए. मैं स्कूल ड्रॉपआउट था, और मेरी मां हमेशा मुझसे कहती थीं कि अगर मैंने कम से कम SSLC एग्जाम पास कर लिया होता, तो मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल जाती.”

उन्होंने बताया कि 71 साल की उम्र में उन्होंने उनका सपना पूरा किया और उन्हें खुद पर इतना गर्व था कि वह उन्हें इसके बारे में बताने के लिए कॉल करना चाहते थे. कमल ने कहा, “मैं अपनी मां या किसी और को फोन करके कहना चाहता था, मैं एक सरकारी नौकरी में हूं. मुझे इतना गर्व महसूस होता है.” एक्टर ने यह भी बताया कि उन्हें लोगों की सेवा करने पर गर्व है, जैसा कि वह हमेशा से चाहते थे.

कमल ने इवेंट में अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में भी बात की और कहा कि वह खुद को सेंट्रिस्ट कहते हैं. उन्होंने दावा किया कि उनका प्रोडक्शन हाउस, राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल, उन सब्जेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है जिन पर वह आइडियोलॉजी के तौर पर विश्वास करते हैं.