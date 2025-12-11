विज्ञापन

80 से 90 के दशक में सुपरस्टार्स के साथ किया काम, दो साल में की 35 फिल्में, आज कहां हैं किमी काटकर

जुम्मा गर्ल के नाम से मशहूर 80 के दशक की मशहूर अदाकारा किमी काटकर का फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी चल निकला था एक्टिंग करियर. 

Read Time: 3 mins
Share
80 से 90 के दशक में सुपरस्टार्स के साथ किया काम, दो साल में की 35 फिल्में, आज कहां हैं किमी काटकर
किमी काटकर अपना 60वां जन्मदिन मना रही हैं
नई दिल्ली:

80 और 90 के दशक में अपनी बोल्डनेस और खूबसूरती की वजह से पर्दे पर राज करने वाली अभिनेत्री किमी काटकर सभी को याद होंगी. लेकिन आज भी लोग गूगल पर पूछते हैं कि वह आज कहां है? उन्होंने एक्टिंग क्यों छोड़ी? और किमी काटकर का असली नाम क्या है? जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि किमी काटकर को हिंदी सिनेमा ने 'टार्जन गर्ल' का नाम दिया था. अभिताभ बच्चन की फिल्म 'हम' में उन्होंने 'जुम्मा' सॉन्ग किया था, जिसके बाद उन्हें इसी नाम से पुकारा जाने लगा. हिंदी सिनेमा में शोहरत और नाम कमाने के बाद भी एक्ट्रेस आज गोवा में गुमनाम जिंदगी जी रही हैं. 

किमी काटकर ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ किया काम

किमी काटकर अपने समय की बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक थीं, जिन्होंने उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया था. उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, रजनीकांत, चंकी पांडे, जितेंद्र, धर्मेंद्र, और अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ पर्दे पर काम किया. किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को हुआ था. उन्होंने 20 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया. 

Latest and Breaking News on NDTV

रातोंरात फेमस हुईं किमी काटकर

एक्ट्रेस ने साल 1985 में फिल्म 'पत्थर दिल' से इंडस्ट्री में कदम रखा. फिल्म हिट रही, लेकिन सहायक भूमिका की वजह से उन्हें पहचान नहीं मिल पाई. इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'एडवेंचर्स ऑफ टार्जन' ने एक्ट्रेस को रातों-रात फेमस कर दिया.

इंडियन टार्जन गर्ल के नाम से मशहूर हुईं किमी काटकर

फिल्म में किमी ने बोल्ड सीन दिए और बिकिनी पहनने से भी परहेज नहीं किया. उनकी फिल्म 'एडवेंचर्स ऑफ टार्जन' फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म ने उन्हें 'इंडियन टार्जन गर्ल' का टाइटल दिलाया. फ्लॉप देने के बाद भी एक्ट्रेस की झोली में बैक टू बैक फिल्में रहीं. वे 80 से 90 के दशक की सबसे बिजी अभिनेत्री के तौर पर जानी जाने लगीं. 

किमी काटकर ने दो साल में 35 फिल्में कीं

उनके लिए साल 1988-1990 बेहतरीन रहा, क्योंकि इन तीन सालों में उन्होंने 35 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. इतना ही नहीं, साल 1989 में उन्होंने 15 फिल्मों में काम किया और उनकी लगभग हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. उनकी लोकप्रिय फिल्मों की बात की जाए तो 1987 में आई 'मेरा लहू', 1988 में 'मुल्जिम', 'रामा ओ रामा', 'धर्मयुद्ध', 'तोहफा मोहब्बत का', 'सोने पर सुहागा', 1989 में आई 'कहां है कानून' समेत कई नाम शामिल हैं. किमी काटकर को असली शोहरत फिल्म 'हम' से मिली. हालांकि, बाद में कुछ फ्लॉप फिल्में देने के बाद अभिनेत्री को आखिरी बार साल 1992 में आई फिल्म 'हमला' में देखा गया, जिसके बाद उन्होंने फोटोग्राफर और विज्ञापन निर्माता शांतनु शौरी से शादी कर ली.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
  Kimi Katkar,  Kimi Katkar Latest Photo,  Kimi Katkar News,  Kimi Katkar Birthday, Kimi Katkar Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com