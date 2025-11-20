जब हर सीन के बाद डायरेक्टर से शराब मांगती थी ये एक्ट्रेस, अमिताभ बच्चन थे फिल्म के हीरो

बॉलीवुड के कई सितारे फिल्मों की शूटिंग के वक्त अपनी आदतों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कई सितारों से जुड़े किस्से और कहानियों अक्सर सुनने को मिलती है. आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फिल्म की शूटिंग का हर सीन करने के बाद डायरेक्टर ने शराब की डिमांड करती थी. हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस जोहरा सहगल की. जोहरा सहगल बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं. फिल्म चीनी कम के सेट से जोहरा सहगल का एक मजेदार किस्सा आज भी याद किया जाता है. हर टेक के बाद वो आर. बालकी से हंसते हुए एक सवाल पूछा करती थीं. जिसे बार बार सुनने के बाद अमिताभ बच्चन ने यादगार काम किया.

चीनी कम के सेट पर क्या सवाल करती थीं जोहरा सहगल

फिल्मों के सेट पर अक्सर कई दिलचस्प किस्से सामने आते हैं, लेकिन आर. बाल्की की फिल्म चीनी कम के सेट से जुडा एक किस्सा ऐसा है. जिसे सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लेजेंड्री एक्ट्रेस जोहरा सहगल भी नजर आई थीं. अपनी उम्र, एनर्जी और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर जोहरा सहगल सेट पर हर सीन के बाद डायरेक्टर आर. बाल्की से एक ही सवाल पूछा करती थीं. उनका सवाल ऐसा था जिसका सभी लोग इंतजार करते थे. लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनके सवाल पर जिस तरह से रिएक्ट किया वो हमेशा के लिए यादगार बन गया.

Cinemaazi remembers #ZohraSehgal, born as Sahibzadi Zohra Begum Mumtaz-ullah Khan, the veteran Indian actress, dancer, and choreographer on her death anniversary (died,10 July 2014). She lived for 102 years. pic.twitter.com/gzHkdVHyeF — Cinemaazi (@cinemaazi) July 10, 2020

हर टेक के बाद मजेदार सवाल

चीनी कम की शूटिंग के दौरान जोहरा सहगल अपनी उम्र से कहीं ज्यादा एनर्जी दिखाती थीं. 90 पार होने के बावजूद उनकी टाइमिंग, शरारतें और जिन्दगी जीने का अंदाज सभी को हैरान कर देता था. आर. बालकी अक्सर बताते हैं कि हर टेक खत्म होते ही जोहरा सहगल उनकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए पूछती थीं कि अब तो मेरी व्हिस्की मिल जाएगी? उनकी ये बात सेट पर सबको हंसने पर मजबूर कर देती थी. हालांकि ये सब मजाक में होता था. पर इस मजाक से जोहरा की चुलबुली पर्सनैलिटी और लाइफ को एन्जॉय करने का उनका स्टाइल झलकता था. पूरी यूनिट उन्हें देखकर एनर्जी से भर जाती थी.

अमिताभ बच्चन का सरप्राइज गिफ्ट

शूटिंग के दौरान जोहरा सहगल का जन्मदिन आया. और अमिताभ बच्चन ने उन्हें सरप्राइज देने की ठानी. उन्होंने जोहरा सहगल को शैंपेन का एक पूरा क्रेट गिफ्ट कर दिया. जैसे ही जोहरा ने यह गिफ्ट देखा, उनका चेहरा खिल उठा और उन्होंने बच्चन साहब को बेहद प्यार से थैंक्यू कहा. ये पल सेट पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए बेहद यादगार था. क्योंकि इसमें एक सीनियर आर्टिस्ट के लिए रिस्पेक्ट, प्यार और दोस्ती, तीनों ही शामिल थे.