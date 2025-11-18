विज्ञापन

जब 27 की जीनत ने 40 साल के इस एक्टर को किया था फर्स्ट ऑनस्क्रीन किस, बताया था ‘स्कूलगर्ल क्रश’

जीनत ने न सिर्फ शूटिंग के इस खास पल के बारे में बताया. बल्कि ये भी खुलासा किया कि शशि कपूर उनका स्कूल गर्ल क्रश थे.

Read Time: 3 mins
Share
जब 27 की जीनत ने 40 साल के इस एक्टर को किया था फर्स्ट ऑनस्क्रीन किस, बताया था ‘स्कूलगर्ल क्रश’
जब 27 की जीनत ने 40 साल के इस एक्टर को किया था फर्स्ट ऑनस्क्रीन किस
नई दिल्ली:

एक दौर ऐसा था जब शशि कपूर एक नहीं कई हसीनाओं के सपनों के शहजादे हुआ करते थे. उनमें से एक फिल्म इंड्स्ट्री की सिजलिंग एक्ट्रेस जीनत अमान भी थीं. बॉलीवुड की एवरग्रीन दिवा कही जाने वाली जीनत अमान अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पुराने दिनों की यादें साझा करती रहती हैं. इस बार उन्होंने अपने करियर और पर्सनल इमोशन से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. जब उन्होंने 27 साल की उम्र में अपने पहले ऑनस्क्रीन किस के लिए चुना था 40 साल के सुपरस्टार शशि कपूर को. जीनत ने न सिर्फ शूटिंग के इस खास पल के बारे में बताया. बल्कि ये भी खुलासा किया कि शशि कपूर उनका स्कूल गर्ल क्रश थे.

ये भी पढ़ें: राजामौली की 1200 करोड़ वाली फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा ले रही हैं इतनी फीस, छोड़ दिया दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को पीछे

स्कूल के दिनों से था क्रश
जीनत अमान ने बताया कि पहली बार उन्होंने शशि कपूर को पंचगनी में देखा था. जब वो शेक्सपियराना थिएटर कंपनी के साथ आए थे. उस समय वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थीं और शशि को देखकर लड़कियां पूरी तरह मदहोशी के आलम में चली जाती थीं. साउथ मुंबई में रहने की वजह से जीनत और उनकी सहेलियों को ये भी पता चल गया था कि शशि कपूर रोज शाम 6 बजे वॉक पर निकलते हैं. बस फिर क्या, फ्रेश एयर के नाम पर सभी लड़कियां रोज उन्हें देखने के लिए निकल पड़ती थीं. जीनत ने ये भी बताया कि असल में वो सब हेल्थ के लिए नहीं. बस शशि कपूर को उनके शॉर्ट्स में देखने के लिए जाते थे.

पहला ऑनस्क्रीन किस
जीनत अमान ने बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम में दिया गया उनका पहला ऑनस्क्रीन किस उस समय काफी विवादों में रहा. लेकिन असल में वो काफी कंफर्टेबल था. उन्होंने खुलकर कहा कि शूटिंग के दौरान उन्हें बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई. क्योंकि शशि कपूर बेहद गर्मजोशी, समझदारी और सम्मान से पेश आने वाले इंसान थे. जीनत अमान ने लिखा कि किसने सोचा था कि उनका क्रश एक दिन उनके साथ ही पर्दे पर रोमांस करेगा. शशि कपूर की यादों को साझा करते हुए जीनत ने लास्ट में लिखा कि आज भी उनके पड़ोस में मौजूद पृथ्वी थिएटर के रूप में उनकी ये खूबसूरत यादें जिंदा हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zeenat Aman, Shashi Kapoor, Satyam Shivam Sundaram, Film Satyam Shivam Sundaram, Actress Zeenat Aman
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com