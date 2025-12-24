शादी से पहले ससुर की प्रेमिका बनी थी कपूर खानदान के ये बहू, फैंस को पसंद आई थी जोड़ी, दी थी सुपरहिट फिल्म

आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर खानदान को हर कोई जानता है, लेकिन दशकों तक, कपूर खानदान में एक सख्त नियम था, जिसमें उनके घर की बेटियां और बहुओं को एक्टिंग में करियर बनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि कई नियम तोड़ने के लिए भी बनते हैं और समय के साथ ऐसा हुआ भी. जहां आज इसी खानदान की बेटियां करीना और करिश्मा फिल्मों में छाई हुई हैं. वहीं कपूर खानदान की 11वीं बहू आलिया भट्ट की गिनती टॉप एक्ट्रेस में की जाती हैं. वहीं आज हम आपको कपूर खानदान की उस बहू के बारे में बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने फिल्मों में कदम रखते ही अपनी नई पहचान बना ली थी. सबसे खास बात यह कि वह बड़े पर्दे पर अपने ससुर की हीरोइन बनी थी. दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. आइए ऐसे में जानते हैं इस बहू के बारे में.



नीतू कपूर बनी थी अपने ससुर की हीरोइन



हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम ऋषि कपूर हैं. बता दें, नीतू कपूर, जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि आगे चलकर कपूर खानदान की सबसे फेमस बहुओं में से एक बन गई थी. यूं तो अपने फिल्मी करियर के दौरान नीतू कपूर ने कई बड़े एक्टर के साथ काम किया था, लेकिन उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को एक्टर शशि कपूर के साथ खूब पसंद किया गया था. बता दें, नीतू कपूर की शादी एक्टर ऋषि कपूर से हुई थी और शशि कपूर उनके चाचा लगते थे, तो इसका मतलब यह है कि नीतू कपूर अपने अपने चाचा ससुर के साथ साल 1975 में आई फिल्म 'दीवार' में ऑनस्क्रीन प्रेमिका की भूमिका निभाई थी. जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.



बहुत फेमस हुआ था दोनों का यह गाना



फिल्म 'दीवार' में एक गाना काफी फेमस हुआ था, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. जिसका नाम है. "कह दूं तुम्हें या चुप रहूं". बता दें, यह एक रोमांटिक गाना है, जिसमें दोनों ने प्रेमी और प्रेमिका की भूमिका निभाई थी. उस समय दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री की खूब चर्चा हुई थी और दर्शकों को इस जोड़ी को काफी पसंद किया था. सबसे खास बात यह है कि फिल्म 'दीवार' हिट भी रही थी. दिलचस्प बात यह है कि नीतू ने अपने चाचा ससुर के साथ फिल्म उस समय की थी, जब वह कपूर खानदान की बहू नहीं बनी थी. उस समय, वह बॉलीवुड में एक उभरता हुआ सितारा थीं.



फिल्म 'दीवार' रिलीज होने के 5 साल बाद हुई ऋषि कपूर से शादी

साल 1975 में फिल्म 'दीवार' रिलीज होने के 5 साल बाद नीतू कपूर ने 22 जनवरी, 1980 को ऋषि कपूर से शादी की. बता दें, दोनों की लव मैरिज थी. शादी से पहले उन्होंने एक- दूसरे को 5 साल तक डेट किया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों की लव स्टोरी साल 1970 आई फिल्म 'जहरीला इंसान' के सेट पर शुरू हुई थी. शुरुआत में दोनों दोस्त थे, लेकिन धीरे- धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. इस शादी के उनके दो बच्चे हए. बेटा रणबीर कपूर और एक बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी. अब दोनों की शादियां हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं.









