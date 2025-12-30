विज्ञापन

‘शाकाहारी रेसिस्ट होते हैं’, शशि कपूर के बेटे के बयान ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा, करीना के चाचा को लोग बोले- पूरा परिवार ही

पूजा भट्ट के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान किए गए उनके कमेंट की कड़ी आलोचना हुई है, जिसमें कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें असंवेदनशील और घमंडी बताया है.

नई दिल्ली:

दिवंगत शशि कपूर के बेटे और रणबीर कपूर के चाचा, एक्टर और फिल्ममेकर कुणाल कपूर, शाकाहार के बारे में विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गए हैं. पूजा भट्ट के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान किए गए उनके कमेंट की कड़ी आलोचना हुई है, जिसमें कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें असंवेदनशील और घमंडी बताया है.

कुणाल कपूर ने शाकाहारियों को 'नस्लवादी' कहा

बातचीत के दौरान, कुणाल ने सीधे तौर पर कहा, "मुझे लगता है कि शाकाहारी नस्लवादी होते हैं." जब पूजा भट्ट ने हंसते हुए उनसे सवाल किया, "तो, क्या मैं एक नस्लवादी हूं?" तो उन्होंने अपनी बात पर ज़ोर देते हुए समझाया कि एक मांसाहारी होने के नाते उन्हें अलग-थलग महसूस होता है. उनके अनुसार, वह घर पर अपने मेहमानों को शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना परोसते हैं, लेकिन शाकाहारी घरों में जाने पर उन्हें वैसा ही व्यवहार नहीं मिलता, जिसे वह अनुचित मानते हैं.

सोशल मीडिया पर कुणाल का विरोध

यह क्लिप तेज़ी से वायरल हो गई, और कई यूजर्स ने कहा कि खाने से जुड़े विवाद कपूर परिवार में आम बात है. हाल ही में, रणबीर कपूर को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था. जब उन्हें मटन और फिश करी खाते देखा गया. जबकि वह कह चुके हैं कि नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में अपने किरदार की तैयारी करने के लिए उन्होंने नॉनवेज और अल्कोहल छोड़ दिया है.

यूजर्स ने सुनाई खरी खोटी

वीडियो पर कमेंट करते हुए यूजर्स ने कुणाल को घमंडी बताया. एक यूजर ने लिखा "नस्लवाद भेदभावपूर्ण या बहिष्कार करने जैसा नहीं है. इन लोगों को एक डिक्शनरी की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बुद्धिमान लग रहे हैं जबकि वे असल में बेवकूफ हैं." दूसरे ने जवाब दिया, "बेवकूफ नहीं. घमंडी और विशेषाधिकार प्राप्त." एक अन्य ने लिखा, “पूरे परिवार का दिमाग बिल्कुल खराब है! यह सब बकवास करने का मतलब ही क्या है, यार.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

