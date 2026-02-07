सुनील ग्रोवर ने 18 साल पहले जब आमिर खान को दिया था दो टूक जवाब,‘बस..बस...मुझे मत सिखा एक्टिंग’

कपिल शर्मा के बाद अगर इन दिनों सोशल मीडिया पर कोई कॉमेडियन छाया हुआ है तो वो हैं कपिल के ही दोस्त और जाने माने अभिनेता सुनील ग्रोवर. सुनील यूं तो एक बेहतरीन कॉमेडियन हैं लेकिन इन दिनों वो अपने एक्टिंग टैलेंट की वजह से तारीफें बटोर रहे हैं. सुनील इस वक्त कपिल के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल' में नजर आ रहे हैं. यहां कभी एक्टर मशहूर लेखक गुलजार की नकल उतारते दिखते हैं, तो कभी सलमान खान की. अगर ये हम कहें कि सुनील जिस किरदार को प्ले करते हैं उसमें समा जाते हैं तो शायद गलत नहीं होगा.

आमिर खान भी हुए सुनील की एक्टिंग के मुरीद

हाल ही में सुनील ने शो में आमिर खान की मिमिक्री की थी और उन्होंने ये काम इतना बखूबी किया था कि देखने वालों की आंखें खुली की खुल रह गई थीं. खुद आमिर खान भी उन्हें देखकर चकरा गए कि इतना जबरदस्त कॉपी कोई कैसे कर सकता है. सुनील इतने बढ़िया एक्टर हैं कि एक बार तो उन्होंने आमिर खान को ही डांट दिया था कि वो उन्हें एक्टिंग ना सिखाएं. ऐसा कब और कहां हुआ था चलिए हम बताते हैं.

सुनील ग्रोवर और आमिर खान के वीडियो में देखें सच

जब से सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की नकल उतारी है तब से एक्टर के आमिर खान के साथ और भी वीडियो वायरल हो रहे हैं. अब हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें सुनील, आमिर खान को ही कह रहे हैं वो उन्हें एक्टिंग ना सिखाएं, हालांकि घबराएं ना ऐसा असलियत में नहीं हुआ है बल्कि, ये एक फिल्म का सीन है. ये सीन है आमिर खान की 2008 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘गजनी' का, जिसमें आमिर खान, सुनील को संजय सिंघानिया बनने की प्रैक्टिस करवाते हैं तभी सुनील पलटकर उनसे कहते हैं ‘बस बस एक्टिंग मत सिखा मुझे...'. ये सीन भले ही फिल्म का है, लेकिन सुनील कितने बेहतरीन एक्टर हैं ये बात अब शायद खुद आमिर खान भी मान चुके हैं.

