अमिताभ बच्चन के इस हमशक्ल के आगे अमिताभ बच्चन भी हुए फेल, KBC में पहुंचे तो बिग बी के पास भी नहीं थे शब्द

कौन बनेगा करोड़पति 17 के एक एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. कॉमेडी के बादशाह सुनील ग्रोवर इस बार अपने अनोखे अंदाज में शो में पहुंचे. उन्होंने खुद को अमिताभ बच्चन के लुक में ढाल लिया. सूट-बूट, बोलने का अंदाज और एक्सप्रेशन, सब कुछ हूबहू बिग बी जैसा था. जैसे ही उन्होंने सेट पर एंट्री ली, पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा. खेल के दौरान एक ऐसा मजेदार पल आया जिसने सबको हंसी से लोटपोट कर दिया. सुनील ने देखा कि ऑडियंस में बैठा एक शख्स बाहर जाने लगा. तभी उन्होंने अमिताभ बच्चन के अंदाज में कहा, 'ऐ... जब तक खड़े होने के लिए न कहा जाए, बैठे रहिए.' यह सुनकर खुद असली बिग बी भी चौंक गए. कुछ सेकेंड के लिए सेट पर सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें सुनील पर टिक गईं.

हंसी से गूंज उठा पूरा सेट

पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही सबको एहसास हुआ कि यह सुनील का कॉमिक ट्विस्ट है, सेट पर ठहाके गूंजने लगे. अमिताभ बच्चन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और दिल खोलकर हंस पड़े. वही शख्स जो उठकर जा रहा था, वो भी मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गया. इसके बाद सुनील ने फिर बिग बी के अंदाज में कहा, 'चलिए इस अद्भुत खेल को शुरू करते हैं.'.

सोशल मीडिया पर छाया सुनील का अंदाज

सुनील ग्रोवर का यह मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनकी कॉमिक टाइमिंग और मिमिक्री की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कोई कह रहा है कि सुनील ने एक बार फिर अपना टैलेंट साबित कर दिया, तो कोई लिख रहा है कि उन्होंने बिग बी के अंदाज में चार चांद लगा दिए. KBC का ये एपिसोड अब लोगों की यादों में लंबे वक्त तक रहने वाला है.