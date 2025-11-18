विज्ञापन

जब सलमान खान ने ऐश्वर्या की इस फिल्म का उड़ाया था मजाक, बोला था- अरे कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया

कहा जाता है कि सलमान खान ने भंसाली को क्रिस्टोफर नोलन की मशहूरी फिल्म “द प्रेस्टीज” की डीवीडी दिखाई थी. उस फिल्म से प्रेरणा लेकर भंसाली ने “गुजारिश” बनाई.

नई दिल्ली:

सलमान खान और संजय लीला भंसाली की दोस्ती बॉलीवुड में मशहूर है. दोनों ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया था, लेकिन एक समय था जब ये दोनों गहरे दोस्त दुश्मन बन गए थे और इसका कारण थी ऐश्वर्या राय वाली फिल्म “गुजारिश”. कहा जाता है कि सलमान खान ने भंसाली को क्रिस्टोफर नोलन की मशहूरी फिल्म “द प्रेस्टीज” की डीवीडी दिखाई थी. उस फिल्म से प्रेरणा लेकर भंसाली ने “गुजारिश” बनाई. शुरू में सलमान खुद इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ काम करना चाहते थे. लेकिन जब भंसाली ने हीरो के रोल के लिए ऋतिक रोशन को चुन लिया, तो सलमान बहुत नाराज हो गए.

सलमान खान के क्या कहा था

गुस्से में सलमान ने एक पब्लिक इवेंट में भंसाली और उनकी फिल्म पर तंज कसे. जब उनसे “गुजारिश” के बारे में पूछा गया तो सलमान ने कहा था,  “अरे, उसमें तो मक्खी उड़ रही थी, लेकिन मच्छर भी नहीं गया देखने. अरे कोई कुत्ता भी नहीं गया!” उसी इवेंट में जब एक लड़की ने सलमान से पूछा कि बॉलीवुड में बड़ा कैसे बना जाए, तो सलमान ने भंसाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, “जाकर उससे मिलो. वो तुम पर फिल्म बनाएगा, खुद खूब कमाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं देगा.”

ऋतिक रोशन ने सलमान खान के लिए क्या कहा

इस बात से ऋतिक रोशन को भी बहुत बुरा लगा. ऋतिक हमेशा सलमान को अपना मेंटॉर मानते थे. उन्होंने दुख जताते हुए कहा था, “मैंने सलमान भाई को हमेशा अच्छा इंसान माना है, मैं आज भी उन्हें बहुत मानता हूं. लेकिन किसी फिल्ममेकर का मजाक उड़ाना, सिर्फ इसलिए कि उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, ये सही नहीं है. हीरो को कभी घमंड नहीं करना चाहिए. जब आप बहुत सफल हों तो और भी ज्यादा उदार और प्यार करने वाले बनना चाहिए. मुझे बहुत दुख हुआ जब भंसाली सर के बारे में ऐसा बोला गया.” आखिरकार समय के साथ दोनों की नाराज़गी दूर हो गई और अब दोनों फिर से “इंशाल्लाह” में साथ नज़र आने वाले हैं.

