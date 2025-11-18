21 नवंबर को बॉक्स ऑफिस मचेगा गदर, रिलीज होंगी ये 9 फिल्में, एक में तो दिखेगी खतरनाक चोरों की कहानी

ये हफ्ता साउथ इंडियन सिनेमा के लिए काफी दमदार साबित होने वाला है. मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं. जिनमें एक्शन, थ्रिलर, रोमांस और फैमिली ड्रामा सब कुछ शामिल है. अगर आप अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि इस वीकेंड क्या देखें, तो यहां आपके लिए 9 नई साउथ फिल्मों की पूरी लिस्ट और उनकी खास बातें एक ही जगह पर. ताकि आप आसानी से ये तय कर सकें कि आपको किस तरह खुद को एंटरटेन करना है.
ये भी पढ़ें: कुनिका ने फरहाना के लिए कही ऐसे बात, आप ही बताएं श्राप है या वरदान
1. विलायथ बुद्धा- मलयालम
पृथ्वीराज सकुमारन की इस फिल्म में एक चंदन तस्कर और उसका पुराना टीचर आमने-सामने आते हैं. एक की प्रतिष्ठा और दूसरे के बदले की कहानी एक दुर्लभ चंदन के पेड़ के इर्द-गिर्द घूमती है. रिलीज: 21 नवंबर 2025
2. पांच मीनार- तेलुगु
एक डॉन की अचानक मौत, उसके बेटे की विरासत और एक ड्राइवर जो बहरे होने का नाटक करता है. इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कहानी कॉमेडी और सस्पेंस से भरी है. रिलीज: 21 नवंबर 2025
3. येलो- तमिल
एक 9 टू 5 नौकरी करने वाली लड़की अपनी बोरिंग लाइफ से निकलकर एक जर्नी पर जाती है, जहां वो खुद को समझने और नया जीवन ढूंढने की कोशिश करती है. रिलीज: 21 नवंबर 2025
4. राधेया- कन्नड़
36 अपराधों के आरोपी के जरिए एक अपराधी की मानसिक उलझनें, उसका पास्ट और प्यार दिखाने की कोशिश की गई है. रिलीज: 21 नवंबर 2025
5. मिडिल क्लास- तमिल
एक आम इंसान की जमीन खरीदने की ख्वाहिश जब उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मचा देती है, तो वो अपने सपने के लिए जद्दोजहद करता है. रिलीज: 21 नवंबर 2025
6. 12A रेलवे कॉलोनी- तेलुगु
एक युवक जिसे लगता है कि प्यार आसान है. वो अचानक डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में उलझ जाता है. रिलीज: 21 नवंबर 2025
7. थीयवर कुलैगल नडुंगा / मुफ्ती पुलिस- तमिल/तेलुगु
एक लेखक की रहस्यमयी मौत और एक अनोखे अंदाज़ वाले पुलिस ऑफिसर की जांच. इस कहानी में कई राज़ और ट्विस्ट भरे हुए हैं. रिलीज: 21 नवंबर 2025
8. एको- मलयालम
पहाड़ी इलाके के तीन किरदार जो संघर्ष, रहस्य और किस्मत के खेल में एक-दूसरे से टकराते हैं. ये कहानी माहौल, जज्बात और रहस्य का मेल है. रिलीज: 21 नवंबर 2025
9. मास्क- तमिल
440 करोड़ की चोरी हुई रकम वापस लाने के मिशन में तीन अजीबोगरीब लोग शामिल होते हैं. एंड आने तक लालच, धोखा और सस्पेंस लगातार बढ़ता जाता है. रिलीज: 21 नवंबर 2025
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं