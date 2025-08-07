जब रक्षाबंधन के दिन बॉक्स ऑफिस पर हुए थे 250 करोड़ स्वाहा, आमिर खान और अक्षय कुमार कर दिया था फैंस को निराश

बॉलीवुड में त्योहारों के मौके को हमेशा खास माना जाता है. मेकर्स अक्सर छुट्टी वाले दिनों पर अपनी फिल्में रिलीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखने सिनेमाघर जाएं और कमाई बढ़ सके. लेकिन साल 2022 का रक्षाबंधन इस उम्मीद पर पानी फेर गया था. इस दिन दो बड़ी फिल्मों का टकराव हुआ. आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन. लेकिन हैरानी की बात ये रही कि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं. न आमिर खान की स्टार पावर चली, न अक्षय कुमार का इमोशनल कार्ड काम आया.

रक्षाबंधन' नहीं कमा पाई दर्शकों का प्यार

अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में वो एक ऐसे भाई का रोल निभा रहे थे, जो अपनी पांच बहनों की शादी कराने में जुटा रहता है. भूमि पेडनेकर ने इसमें लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया था. रक्षाबंधन जैसे इमोशनल त्योहार पर रिलीज होने के बावजूद फिल्म दर्शकों से जुड़ नहीं पाई. करीब 70 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म भारत में सिर्फ 42.94 करोड़ और वर्ल्डवाइड करीब 61 करोड़ की कमाई कर पाई.

आमिर खान की मेहनत पर भी फिरा पानी

दूसरी तरफ आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी इसी दिन रिलीज हुई थी. ये फिल्म हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल रीमेक थी. आमिर इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से काम कर रहे थे और फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं. लेकिन 180 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी ये फिल्म भी दर्शकों को थिएटर तक खींच नहीं पाई. फिल्म ने भारत में सिर्फ 61 करोड़ और वर्ल्डवाइड 133 करोड़ की कमाई की.

रक्षाबंधन पर डबल झटका!

जहां मेकर्स को उम्मीद थी कि त्योहार का फायदा मिलेगा, वहीं दोनों फिल्मों की नाकामी ने साबित कर दिया कि केवल स्टारकास्ट या त्योहार काफी नहीं होता. कंटेंट दमदार हो, तभी ऑडियंस फिल्म को अपनाते हैं.