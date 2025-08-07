विज्ञापन

हर दिन वॉर 2 के लिए खतरनाक बनता जा रहा है साउथ का कुली, जमकर बिक रही हैं फिल्म की टिकटें

Coolie vs War 2: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है. लगातार फिल्में हिट हो रही हैं और मेकर्स को खूब मुनाफा हो रहा है. इसी बीच 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं.

नई दिल्ली:

Coolie vs War 2: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है. लगातार फिल्में हिट हो रही हैं और मेकर्स को खूब मुनाफा हो रहा है. इसी बीच 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं. एक तरफ है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एक्शन से भरपूर फिल्म 'वॉर 2', तो दूसरी तरफ है साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कुली'. रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने अपनी रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग से 20 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है. खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार आमिर खान और रजनीकांत साथ नजर आएंगे. फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है, खासकर विदेशों में इसकी एडवांस बुकिंग तेजी से हो रही है.

'वॉर 2' को मिलेगी टक्कर?

'कुली' की एडवांस कमाई को देखकर ये साफ है कि यह फिल्म 'वॉर 2' को कड़ी टक्कर दे सकती है. 'वॉर 2' को भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है और इसका तमिल वर्जन 90 करोड़ रुपए में बेचा गया है, जिससे मेकर्स को पहले ही अच्छा फायदा हुआ है.

रजनीकांत की फीस और फिल्म की स्टारकास्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कुली' का बजट करीब 375 करोड़ रुपये है. रजनीकांत को इस फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपये फीस दी गई है. फिल्म में वे 'देवा' नाम के किरदार में नजर आएंगे. नागार्जुन का भी फिल्म में बड़ा रोल है, जिन्हें लगभग 30 करोड़ रुपये फीस दी गई है. जिन्हें इस फिल्म के लिए करीब 30 करोड़ रुपए की फीस दी गई है. जहां तक आमिर खान की बात है तो कहा जा रहा है कि वो रजनीकांत के लिए अपनी दोस्ती दिखाते हुए इस फिल्म में बिना पैसे काम करने के लिए राजी हो गए हैं. फिल्म में श्रुति हसन भी दिखाई देंगी.

