इस एक्ट्रेस ने जब शाहरुख खान के सामने कर दिया था एक्टिंग करने से मना, किंग खान को बोल दिया था- यहां से चले जाइए!

शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान इस साल अपनी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर सुर्खियों में रहे. उन्होंने इस वेब सीरीज में 90 के दशक के मशहूर गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' को नया रूप दिया है. यह गाना फिल्म 'गुप्त' का था और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के क्लाइमेक्स में बॉबी देओल के साथ दिखाया गया. यह सीन हाल के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. वहीं अब द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस मोना सिंह ने इस वेब सीरीज से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया है.

मोना सिंह इन दिनों इसी सीरीज की सफलता और अपनी नई फिल्म 'थोड़े दूर थोड़े पास' के लिए सुर्खियों में हैं. उन्होंने बताया कि क्लाइमेक्स की शूटिंग के दिन शाहरुख खान सेट पर आए थे. मोना ने उनसे मजाक में कहा, “सर, आप यहां नहीं रह सकते! आपके सामने मैं यह नहीं कर पाऊंगी.” शाहरुख हंस पड़े और बोले, “मोना, प्रोफेशनल बनो.” लेकिन मोना नहीं मानीं और बोलीं, “आपके सामने बिल्कुल नहीं, प्लीज यहां से चले जाइए!”

मोना ने जूम से बातचीत में खुलासा किया कि उन्होंने इस गाने पर डांस भी किया, जिसने कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाया. उन्होंने कहा, “यह मुश्किल था क्योंकि ओरिजिनल गाने के फ्रेम से मैच करना था. बॉबी को किस तक देने का सीन था, लेकिन सामने नीले कपड़े में कोई और खड़ा था! मैंने सोचा, 'क्या सच में कर रही हूं?' आर्यन हर स्टेप दिखाते थे. वो बहुत पक्के हैं और कॉमिक टाइमिंग कमाल की है.”

क्लाइमेक्स इतना चौंकाने वाला था कि रात में दोस्त और प्रोड्यूसर फोन करने लगे. सब पूछ रहे थे, “ये क्या था? पागलपन है!” मोना हंसते हुए बोलीं, “सब हैरान थे, लेकिन यही तो मजा था.” इस तरह आर्यन खान ने पुराने गाने को नया जीवन दिया और मोना-बॉबी की जोड़ी ने दर्शकों को हैरान कर दिया.

