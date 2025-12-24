शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस स्कूल से की है पढ़ाई, इतनी है एक महीने की फीस

Aryan Khan School: बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान के बड़े बेटे आयन खान अक्सर अपनी लाइफस्टाइल और लुक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्टार किड होने के नाते उनकी शिक्षा भी उतनी ही आलीशान और इंटरनेशनल लेवल की रही है? आर्यन ने दुनिया के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई की है.आर्यन खान की शुरुआती शिक्षा मुंबई के सबसे चर्चित स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) से हुई है.

इस स्कूल की फीस हर क्लास के अनुसार अलग-अलग होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां की सालाना फीस 10 लाख से 20 लाख रु के बीच हो सकती है. अगर मासिक आधार पर देखें, तो यह 80,000 से ₹1.5 लाख प्रति महीने के करीब बैठती है.

हायर एजुकेशन की पढ़ाई कहां से की है?

अपनी स्कूली शिक्षा के अगले पड़ाव के लिए शाहरुख खान ने आर्यन को लंदन भेजने का फैसला किया. आर्यन ने अपनी आगे की पढ़ाई लंदन के सेवनोक्स स्कूल (Sevenoaks School) से पूरी की। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूलों में से एक है.

सेवनोक्स स्कूल की फीस ग्लोबल लेवल पर बहुत अधिक मानी जाती है.यहां बोर्डिंग के साथ सालाना फीस लगभग £45,000 से £50,000 (ब्रिटिश पाउंड) के बीच है. यह लगभग 48 लाख से 55 लाख रु सालाना होती है. इस हिसाब से आर्यन की लंदन की पढ़ाई का खर्च लगभग 4 लाख से 4.5 लाख हर महीने था.

कॉलेज और यूनिवर्सिटी: यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया (USA)

हाई स्कूल पूरा करने के बाद, आर्यन खान ने फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन की बारीकियां सीखने के लिए अमेरिका चले गए.उन्होंने लॉस एंजिल्स स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया (USC) के सिनेमैटिक आर्ट्स स्कूल से पढ़ाई की.उन्होंने 'बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA) इन सिनेमैटिक आर्ट्स, फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन' में स्नातक की डिग्री हासिल की है.

ये भी पढ़ें-RRB Group D Recruitment 2026: 22,000 वैकेंसी के लिए शॉर्ट नोटिस! जानें एलिजिबिलिटी, सैलरी और आवेदन प्रोसेस

