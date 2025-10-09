मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री का सिंघासन खींचेगी रानी भारती, देश को ठीक करने आएगी महारानी 4

हुमा कुरैशी की बहुचर्चित वेब सीरीज महारानी के सीजन 4 का टीजर रिलीज हो चुका है. जिसमें उनका शानदार अंदाज देखने को मिल रहा है. महारानी 4 के टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि इस बार रानी भारती की लड़ाई सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिलेगी. महारानी 4 के साथ रानी भारती की जंग अब और भी रोमांचक हो गई है. यह सीजन 7 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा. इस बार कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि सत्ता पर कब्जा करने की है. रानी के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जहां विश्वासघात और गठजोड़ तेजी से बदल रहे हैं. यह सीजन महत्वाकांक्षा और विनाश का एक तीखा संगम है.

हुमा कुरैशी ने कहा, "रानी भारती की यात्रा हमेशा से बाधाओं को तोड़ने की रही है, लेकिन इस बार उनकी महत्वाकांक्षा नई ऊंचाइयों को छू रही है. एक गृहिणी से बिहार की मुख्यमंत्री तक का उनका सफर पहले ही सबको चौंका चुका है. अब वह देश की सबसे कठिन राजनीतिक जंग में कदम रख रही हैं. महारानी 4 सिर्फ एक नया अध्याय नहीं, बल्कि रानी का सबसे साहसी कदम है. राष्ट्रीय स्तर पर दांव ऊंचे हैं, सत्ता का खेल और क्रूर है, और हर कदम उनके बनने या बिगड़ने का कारण बन सकता है. यह रानी का सबसे निडर और तीव्र रूप है, और मैं दर्शकों के लिए इसे सोनी लिव पर देखने का इंतजार नहीं कर सकती."

पुनीत प्रकाश द्वारा निर्देशित, कंगड़ा टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित, और सुभाष कपूर द्वारा रचित, महारानी 4 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री श्वेता बासु प्रसाद की धमाकेदार एंट्री हुई है. उनके साथ विपिन शर्मा, अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दूल भारद्वाज, कानी कुसरुति और प्रमोद पाठक जैसे शानदार कलाकार भी हैं. यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सिंहासन के लिए युद्ध है. महारानी 4, 7 नवंबर से केवल सोनी लिव पर!