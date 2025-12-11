विज्ञापन

जब 28 साल पहले बॉबी देओल की जिंदगी की रहमान डकैत बन गई थीं काजोल, सबूत है ये वीडियो

अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. उन्होंने इस फिल्म में गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल किया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

नई दिल्ली:

अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. उन्होंने इस फिल्म में गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल किया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि फिल्म धुरंधर के हीरो रणवीर सिंह हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सुर्खियां अक्षय खन्ना बटोर रहे हैं. हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. ऐसे में देखा जाए तो धुरंधर की पूरी लाइमलाइट रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना ले गए हैं. ऐसा ही कुछ 28 साल पहले बॉबी देओल के साथ हुआ था जब उनकी फिल्म की रहमान डकैत काजोल बन गई थीं.

जानें कौन सी बॉबी देओल और काजोल की फिल्म

दरअसल हम बात कर रहे हैं फिल्म गुप्त की, जो साल 1997 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें काजोल ने सीरियल किलर की रोल किया था. फिल्म में उनका नेगेटिव रोल था. जिसका खुलासा गुप्त के क्लाइमैक्स में होता है. फिल्म के सस्पेंस ने उस वक्त सिनेमाघरों देख रहे दर्शकों को बिल्कुल हैरान कर डाला था. यही वजह थी कि गुप्त 1997 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी.

कैसे बॉबी देओल के लिए रहमान डकैत बनीं काजोल

गुप्त में बॉबी देओल और काजोल के अलावा मनीषा कोइराला, राज बब्बर, प्रेम चोपड़ा, रजामुराद और ओम पुरी जैसे कई दिग्गज कलाकार थे. लेकिन सभी कलाकारों में काजोल ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, कहने को फिल्म बॉबी देओल की थी, लेकिन सारी लाइमलाइट काजोल लूट गई थीं. ऐसा ही कुछ फिल्म धुरंधर के साथ हुआ है. इस फिल्म के हीरो रणवीर सिंह हैं, लेकिन हर कोई अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. हालांकि धुरंधर में अब अक्षय खन्ना का किरदार यानी रहमान डकैत का रोल मर चुका है.
 

Dhurandhar, Akshaye Khanna, Gupt, Bobby Deol, Kajol
