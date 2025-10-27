इस फिल्म में ट्रक ड्राइवर बने थे सलमान खान, ऐश्वर्या और अभिषेक ने भी साथ किया था काम, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का हुआ था ऐसा हाल

सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेम कहानी 2000 के दशक की शुरुआत में खूब चर्चा में थी. दोनों की मुलाकात संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान हुई और इसके बाद वे लगभग तीन साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 2002 में उनका ब्रेकअप हो गया. हालांकि, यह बात कम लोग जानते हैं कि सलमान और ऐश्वर्या ने न केवल हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया, बल्कि एक और फिल्म में भी एक साथ नजर आए, जिसमें ऐश्वर्या के अब पति अभिषेक बच्चन भी थे. यह फिल्म थी 2000 में रिलीज हुई ढाई अक्षर प्रेम के, जिसे राज कंवर ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में ऐश्वर्या और अभिषेक ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जबकि सलमान ने एक सरप्राइज कैमियो किया.

हाल ही में एक्स पर एक यूजर की ओर से शेयर किया गया इस फिल्म का एक क्लिप वायरल हो रहा है. इस सीन में सलमान खान एक ट्रक ड्राइवर के किरदार में हैं और अभिषेक बच्चन उनके बगल में बैठे हैं. जैसे ही ट्रक चलता है, ऐश्वर्या राय लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हिलाती नजर आती हैं, लेकिन ट्रक आगे बढ़ जाता है. बाद में सलमान अभिषेक को उनकी मंजिल पर उतारते हैं और कहते हैं कि उनका डेस्टिनेशन आ गया है.

#SalmanKhan , Aishwarya Rai, and Abhishek Bachchan appeared together in dapk pic.twitter.com/uOKRabOJjy — Devil V!SHAL (@VishalRC007) October 26, 2025

ढाई अक्षर प्रेम के के अलावा, ऐश्वर्या और अभिषेक ने कुछ ना कहो, उमराव जान, धूम 2, गुरु, सरकार राज और रावण जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया. दोनों ने अप्रैल 2007 में शादी की और नवंबर 2011 में उनकी बेटी आराध्या बच्चन का जन्म हुआ. वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 होस्ट कर रहे हैं और उनकी अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान होगी, जो जून 2020 में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है. ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरी बार 2023 में मणि रत्नम की पोन्नियिन सेल्वन: II में नजर आई थीं, जबकि अभिषेक बच्चन हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई कालिधर लापता में दिखे.