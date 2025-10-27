विज्ञापन

Kantara Chapter 1 OTT Release: खत्म हुआ इंतजार, अक्टूबर में इस तारीख को ओटीटी पर रिलीज हो रही है कांतारा चैप्टर 1

Kantara Chapter 1 OTT Release: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की चर्चित फिल्मों में से एक है. यह फिल्म अब भी सिनेमाघरों में रिलीज है. 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

Read Time: 2 mins
Share
Kantara Chapter 1 OTT Release: खत्म हुआ इंतजार, अक्टूबर में इस तारीख को ओटीटी पर रिलीज हो रही है कांतारा चैप्टर 1
Kantara Chapter 1 OTT Release: अक्टूबर में इस तारीख को ओटीटी पर रिलीज हो रही है कांतारा चैप्टर 1
नई दिल्ली:

Kantara Chapter 1 OTT Release: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की चर्चित फिल्मों में से एक है. यह फिल्म अब भी सिनेमाघरों में रिलीज है. 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अब तक धामकारेदार कमाई कर ली है. हर किसी ने ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म की काफी तारीफ भी है. वहीं अब 'कांतारा चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज को बड़ा अपडेट सामने आया है. जो इस फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों की एक्साइटमेंट को बढ़ा सकता है. 

'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज के 29 दिन बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है. जी हां, सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाली है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब यह 31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. प्राइम वीडियो ने सोमवार को इसकी घोषणा फिल्म की वीडियो प्रोमो जारी कर दी है. यह फिल्म मूल कन्नड़ भाषा के साथ-साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम में डब वर्जन में उपलब्ध होगी. हैरान कर देने वाली बात यह है कि 'कांतारा चैप्टर 1' 31 अक्टूबर को अंग्रेजी में विदेश के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'कांतारा चैप्टर 1' कदंब वंश के समय की कहानी है, जो पंजुलुरी दैव, गुलिगा और चवुंडी की पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि को दर्शाती है. यह फिल्म होमबाले फिल्म्स द्वारा निर्मित है और 2022 की सुपरहिट फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है. ऋषभ शेट्टी ने फिल्म के बारे में कहा, "यह कहानी हमारी मिट्टी से जुड़ी है, जो इंसान, प्रकृति और आस्था के पवित्र रिश्ते को दर्शाती है. मैंने इस प्रीक्वल में कहानी की जड़ों को फिर से जीवंत करने की कोशिश की है. हर रस्म, भावना और पल हमारी संस्कृति और परंपराओं से प्रेरित है."'कांतारा चैप्टर 1' 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने 'छावा' के ₹807 करोड़ को पीछे छोड़ते हुए 25 दिनों में ₹813 करोड़ की कमाई की. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kantara Chapter 1, Kantara Chapter 1 OTT Release, Kantara Chapter 1 On OTT, Kantara Chapter 1 On Amazon Prime Video, Kantara 2
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com