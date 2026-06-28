कभी खास सहेलियां थीं रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय, 45 दिनों तक रहीं साथ, इस वजह से दोस्ती में आई दरार

एक बार हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभिनेत्री रानी मुखर्जी को लेकर अपनी दोस्ती के बारे में बात की थी. उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी दोस्ती का जिक्र किया था. इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने रानी के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि कैसे एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट टूर के दौरान लगभग 45 दिनों तक साथ रहने से वे दोनों एक-दूसरे के करीब आ गईं. ऐश्वर्या ने एक इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर के दौरान अपनी मजबूत दोस्ती का जिक्र किया था.शो “जीना इसी का नाम है” में ऐश्वर्या ने बताया था कि ट्रैवलिंग, परफॉर्मिंग और परिवारों के साथ रहने के दौरान लगभग 45 दिन साथ बिताने से उनके बीच एक करीबी और सहज रिश्ता बन गया.

उन्होंने इस सोच को भी गलत बताया था कि एक ही इंडस्ट्री की अभिनेत्री दोस्त नहीं हो सकतीं. उन्होंने रानी मुखर्जी को 'बहुत मिलनसार' और 'बहुत दोस्ताना' बताया था. ऐश्वर्या ने कहा था, "असल में, दो साल पहले हम एक बार मिले थे. वह भी बहुत मिलनसार लड़की है। बहुत दोस्ताना. बहुत सहज भी. हमारे बीच कोई झिझक नहीं है. सब कुछ बहुत आसान है और हम साथ में वर्ल्ड टूर पर थे, हमारा पहला वर्ल्ड टूर साथ में था, जिसमें हम शो कर रहे थे."

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उन्होंने बताया था, "शो के दौरान, हमें लगभग 45 दिनों तक साथ रहने का मौका मिला. हम परफॉर्म कर रहे थे, काम कर रहे थे, साथ रह रहे थे और वहीं से हमारा रिश्ता और गहरा हुआ. हम अपने परिवारों के साथ थे. यह ढाई साल पहले की बात है और तब से हम लगातार संपर्क में हैं. मेरा मतलब है, मुझे पता है कि लोगों को यह विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है कि एक ही इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के बीच कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है."

अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या के लिए एक मैसेज में कहा था, "आप जानती हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूं. मुझे बहुत अफसोस है कि मैं शो के लिए नहीं आ पाई, क्योंकि आप जानती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. जैसा कि आप जानती हैं, मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है और मैं दिल्ली नहीं आ पाई, लेकिन बस आपको यह बताना चाहती हूं कि मैं आपसे प्यार करती हूं और आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं. "रानी मुखर्जी ने मैसेज में आगे कहा था, "ऐश, मैं बस आपसे प्यार करती हूं. मुझे नहीं लगता कि मुझे यह कहने की जरूरत है, लेकिन सबकी वजह से मुझे यह टीवी पर फिर से कहना पड़ रहा है. मैं बस एक बात कहना चाहती हूं कि हम हमेशा दोस्त रहेंगी."

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हालांकि, खबरों के मुताबिक उनकी दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चल सकी. फिल्म 'चलते-चलते' के बनने के दौरान वर्ष 2003 में एक अहम मोड़ आ गया था. शाहरुख खान के साथ फीमेल लीड रोल के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह रानी मुखर्जी को ले लिया गया था. इस घटना ने दोनों अभिनेत्रियों के बीच दरार पैदा कर दी थी और वे एक-दूसरे से दूर हो गई थीं जो दोस्ती एक अच्छे मोड़ पर शुरू हुई थी, वह जल्द ही बॉलीवुड के सबसे चर्चित झगड़ों में से एक बन गई.