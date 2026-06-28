जब शाहरुख खान को अक्षय कुमार समझकर फैन ने कहा था 'आई लव यू', एक्टर ने सुनाया मजेदार किस्सा

शाहरुख खान दुनिया भर में सबसे मशहूर भारतीय सेलिब्रिटीज में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्हें गलती से अक्षय कुमार समझ लिया गया था? फिल्ममेकर साजिद खान के टॉक शो "यारों की बारात" में शाहरुख खान ने एक फैन के साथ हुए मजेदार और अजीब अनुभव के बारे में बताया था. शाहरुख ने बताया था कि अपनी फिल्म "परदेस" की शूटिंग के दौरान वह न्यूयॉर्क से लौट रहे थे और घर पहुंचने की बहुत जल्दी में थे, क्योंकि दुर्भाग्य से उनकी पत्नी गौरी खान का मिसकैरेज हो गया था. उन्होंने बताया, "मैं जल्दी में जा रहा था और इसी बीच मेरे बैग का हैंडल भी टूट गया. मैं पूरी तरह कन्फ्यूज हो गया था."

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शाहरुख ने याद करते हुए बताया कि टर्मिनल पर एक महिला "प्लीज, एक फोटो, एक ऑटोग्राफ" कहते हुए उनके पीछे भाग रही थी. हालांकि शाहरुख जल्दी में होने की वजह से परेशान थे, लेकिन चेक-इन करने के बाद उन्होंने आखिरकार उस महिला को बुलाया. वह चिल्लाई, "मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं." शाहरुख ने जवाब दिया, "ठीक है मैम." लेकिन, इसके बाद उसने जो कहा, उससे शाहरुख कन्फ्यूज और शर्मिंदा दोनों हो गए. उस महिला ने गलती से उन्हें अक्षय कुमार समझ लिया था.उसने कहा, "ओह, अक्षय, मैं तुमसे प्यार करती हूं."

वर्क फ्रंट की बात करें, तो शाहरुख खान जल्द ही सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही बहुचर्चित ड्रामा फिल्म "किंग" में नजर आएंगे. इस साल जनवरी में, मेकर्स ने कन्फर्म किया कि "किंग" 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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पिछले साल नवंबर में शाहरुख के 60वें जन्मदिन पर, "किंग" के मेकर्स ने टाइटल वीडियो जारी किया था, जिसमें खान का बिल्कुल नया और खतरनाक एक्शन अवतार सामने आया, जिसे यह भी याद नहीं कि उसने कितने लोगों को मारा है और उसे यह भी नहीं पता कि वे अच्छे थे या बुरे. वीडियो में शाहरुख खान का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग है: "हजार जुर्म, सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम- किंग!" अपनी दमदार आवाज में शाहरुख खान कहते हैं, "डर नहीं, दहशत हूं."