रोमांस से लेकर थ्रिलर तक, नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की पूरी लिस्ट, हॉलीवुड और कोरियन फिल्मों को सैयारा ने दी टक्कर

इन दिनों नेटफ्लिक्स पर दर्शकों का एंटरटेनमेंट दोगुना हो गया है. रोमांटिक कॉमेडी से लेकर थ्रिलर, ड्रामा और क्राइम तक हर जॉनर की फिल्में टॉप लिस्ट में शामिल हैं. नेटफ्लिक्स ने 15 सितंबर 2025 तक की टॉप 10 मूवीज की लिस्ट जारी की है, जिसे देखकर साफ लगता है कि लोगों का स्वाद अब सिर्फ हॉलीवुड या बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि कोरियन सिनेमा से लेकर जर्मन फिल्मों तक को लोग दिल से अपना रहे हैं. खास बात ये है कि इस लिस्ट में एक ब्लॉकबस्टर भारतीय फिल्म भी है जिसने थिएटर्स और ओटीटी दोनों जगहों पर कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है. चलिए जानते हैं कौन-कौन सी फिल्में नेटफ्लिक्स पर इन दिनों सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं.

1. द रॉन्ग पेरिस (The Wrong Paris)

ये एक मजेदार रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें एक लड़की डेटिंग शो को यह सोचकर जॉइन करती है कि वो पेरिस जा रही है, लेकिन असल में शो टेक्सास के पेरिस में निकलता है. इस फिल्म की हल्की-फुल्की कहानी और कॉमिक ट्विस्ट लोगों को खूब हंसा रहे हैं.

2. के-पॉप डेमन हंटर्स (KPop Demon Hunters)

ये कोरियन फिल्म म्यूजिक और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूनिक कॉम्बिनेशन है. खासकर K-पॉप फैंस इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं और यूथ को ये काफी हिट हो चुकी है.

3. द थर्सडे मर्डर क्लब (The Thursday Murder Club)

हॉलीवुड की यह क्राइम-कॉमेडी फिल्म क्रिस कोलंबस के डायरेक्शन में बनी है. इसमें कुछ रिटायर लोग एक क्लब बनाकर मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसकी यूनिक स्टोरीलाइन दर्शकों को बांध कर रख रही है.

4. क्रेज़ी-ब्यूटीफुल (Crazy Beautiful)

ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें एक श्वेत लड़की और अश्वेत लड़के की लव स्टोरी दिखाई गई है. इमोशन और सोशल बैरियर्स पर बनी यह कहानी दर्शकों को खूब छू रही है.

5. फॉल फॉर मी (Fall for Me)

जर्मनी की ये फिल्म शेरी होरमैन के डायरेक्शन और स्टेफ़नी साइकोल्ट की लिखी हुई स्टोरी पर आधारित है. इसमें स्वेदजा जंग और थियो ट्रेब्स की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब सराहा जा रहा है.

6. अननोन नंबर: द हाई स्कूल कैटफिश (Unknown Number: The High School Catfish)

ये फिल्म हाई स्कूल स्टूडेंट्स और ऑनलाइन कैटफिशिंग की सस्पेंस भरी कहानी को दिखाती है. इसकी रहस्यमयी प्लॉटलाइन दर्शकों को थ्रिलर का अलग ही मजा दे रही है.

7. के-पॉप डेमन हंटर्स – सिंग अलॉन्ग (KPop Demon Hunters – Sing-Along)

हिट कोरियन फिल्म का ये स्पेशल सिंग-अलॉन्ग वर्जन म्यूजिक लवर्स के लिए खास है. इसमें K-पॉप गानों का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है.

8. ओशन्स 8 (Ocean's 8)

ये हॉलीवुड की पॉपुलर हीस्ट फिल्म है. इसकी दमदार फीमेल स्टारकास्ट और रोमांचक कहानी इसे नेटफ्लिक्स पर फिर से हिट बना रही है.

9. सैयारा (Saiyaara)

भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने थिएटर्स में ताबड़तोड़ कमाई की थी और अब ओटीटी पर भी जबरदस्त धूम मचा रही है. दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं.

10. अलॉन्ग केम ए स्पाइडर (Along Came a Spider)

2001 में रिलीज हुई यह हॉलीवुड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर अब ओटीटी पर आते ही छा गई है. इसकी सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानी आज भी दर्शकों को बांध रही है.