धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग पर बॉबी देओल ने किया कुछ ऐसा, जीत लिया फैंस का दिल, पापा को यूं दिया ट्रिब्यूट

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी कमी आज भी हर सिनेमा प्रेमी के दिल में साफ महसूस की जा सकती है. 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कहने वाले धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की भावनाओं का हिस्सा थे. अब उनके चाहने वालों के लिए एक बेहद भावुक पल आने वाला है, क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस' 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज से पहले 29 दिसंबर, सोमवार को एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी धर्मेंद्र के दोनों बेटे- सनी देओल और बॉबी देओल ने की. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार और इंडस्ट्री से जुड़े लोग दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने और उनकी अंतिम फिल्म देखने पहुंचे.

धर्मेन्द्र की शर्ट पहन इक्कीस की स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉबी देओल

इस स्क्रीनिंग का सबसे भावुक पल तब आया, जब बॉबी देओल ने अपने पिता को एक बेहद निजी और दिल छू लेने वाले अंदाज में याद किया. बॉबी इस मौके पर सफेद रंग की एक खूबसूरत शर्ट में नजर आए, जिस पर पत्तों और पौधों का प्रिंट था. जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, फैन्स की नजर तुरंत उस शर्ट पर टिक गई. दरअसल, यही वही शर्ट थी, जिसे धर्मेंद्र ने कुछ समय पहले अपने एक सोशल मीडिया वीडियो में पहना था. बॉबी द्वारा पिता की वही शर्ट पहनना फैन्स को गहराई तक छू गया. यह एक छोटा-सा इशारा था, लेकिन भावनाओं से भरा हुआ. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे “साइलेंट ट्रिब्यूट” बताते हुए बॉबी की जमकर तारीफ की.

फैंस ने दी प्रतिक्रियाएं

एक यूजर ने लिखा, “बॉबी ने पिता की अमानत संभाल कर रखी है.” दूसरे ने कहा, “परफेक्ट बेटा.” कई फैन्स ने लिखा कि बॉबी सिर्फ बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जिम्मेदार बेटे भी हैं. हार्ट और इमोशनल इमोजी से कमेंट सेक्शन भर गया. कई लोगों ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता. गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब बॉबी देओल पिता के कपड़ों में नजर आए हों. इससे पहले भी वह कई मौकों पर धर्मेंद्र की शर्ट पहने स्पॉट किए जा चुके हैं, जो उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है.

बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है 'इक्कीस'

फिल्म ‘इक्कीस' मशहूर निर्देशक श्रीराम राघवन की बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई पर आधारित है. फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतारपाल की कहानी दिखाती है, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी थी. अगस्त्य नंदा फिल्म में अरुण खेतारपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सिमर भाटिया किरण के किरदार में नजर आएंगी.

यह धर्मेंद्र की पोस्टह्यूमस फिल्म है, जिसमें वह अरुण के पिता, रिटायर्ड ब्रिगेडियर एम.एल. खेतारपाल के किरदार में दिखाई देंगे. उनके साथ जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुलाय, सिकंदर खेर, राहुल देव और विवान शाह जैसे दमदार कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.