विज्ञापन

धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग पर बॉबी देओल ने किया कुछ ऐसा, जीत लिया फैंस का दिल, पापा को यूं दिया ट्रिब्यूट

धर्मेंद्र के चाहने वालों के लिए एक बेहद भावुक पल आने वाला है, क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग पर बॉबी देओल ने किया कुछ ऐसा, जीत लिया फैंस का दिल, पापा को यूं दिया ट्रिब्यूट
इक्कीस की स्क्रीनिंग में पिता की शर्ट में नजर आए बॉबी देओल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी कमी आज भी हर सिनेमा प्रेमी के दिल में साफ महसूस की जा सकती है. 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कहने वाले धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की भावनाओं का हिस्सा थे. अब उनके चाहने वालों के लिए एक बेहद भावुक पल आने वाला है, क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस' 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज से पहले 29 दिसंबर, सोमवार को एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी धर्मेंद्र के दोनों बेटे- सनी देओल और बॉबी देओल ने की. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार और इंडस्ट्री से जुड़े लोग दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने और उनकी अंतिम फिल्म देखने पहुंचे.

धर्मेन्द्र की शर्ट पहन इक्कीस की स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉबी देओल 

इस स्क्रीनिंग का सबसे भावुक पल तब आया, जब बॉबी देओल ने अपने पिता को एक बेहद निजी और दिल छू लेने वाले अंदाज में याद किया. बॉबी इस मौके पर सफेद रंग की एक खूबसूरत शर्ट में नजर आए, जिस पर पत्तों और पौधों का प्रिंट था. जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, फैन्स की नजर तुरंत उस शर्ट पर टिक गई. दरअसल, यही वही शर्ट थी, जिसे धर्मेंद्र ने कुछ समय पहले अपने एक सोशल मीडिया वीडियो में पहना था. बॉबी द्वारा पिता की वही शर्ट पहनना फैन्स को गहराई तक छू गया. यह एक छोटा-सा इशारा था, लेकिन भावनाओं से भरा हुआ. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे “साइलेंट ट्रिब्यूट” बताते हुए बॉबी की जमकर तारीफ की.

Latest and Breaking News on NDTV

फैंस ने दी प्रतिक्रियाएं

एक यूजर ने लिखा, “बॉबी ने पिता की अमानत संभाल कर रखी है.” दूसरे ने कहा, “परफेक्ट बेटा.” कई फैन्स ने लिखा कि बॉबी सिर्फ बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जिम्मेदार बेटे भी हैं. हार्ट और इमोशनल इमोजी से कमेंट सेक्शन भर गया. कई लोगों ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता. गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब बॉबी देओल पिता के कपड़ों में नजर आए हों. इससे पहले भी वह कई मौकों पर धर्मेंद्र की शर्ट पहने स्पॉट किए जा चुके हैं, जो उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है 'इक्कीस'

फिल्म ‘इक्कीस' मशहूर निर्देशक श्रीराम राघवन की बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई पर आधारित है. फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतारपाल की कहानी दिखाती है, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी थी. अगस्त्य नंदा फिल्म में अरुण खेतारपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सिमर भाटिया किरण के किरदार में नजर आएंगी.

यह भी पढ़ें: माधुरी दीक्षित बनीं ओटीटी क्वीन, सीरियल किलर बनकर दुनिया की सबसे महंगी हॉरर सीरीज को पछाड़ा

यह धर्मेंद्र की पोस्टह्यूमस फिल्म है, जिसमें वह अरुण के पिता, रिटायर्ड ब्रिगेडियर एम.एल. खेतारपाल के किरदार में दिखाई देंगे. उनके साथ जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुलाय, सिकंदर खेर, राहुल देव और विवान शाह जैसे दमदार कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra Last Film, Bobby Deol News, Ikkis Premiere, Ikkis Release Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com