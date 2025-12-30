विज्ञापन

पापा धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को देख इमोशनल हुए सनी देओल, अमीषा पटेल गले लगाती आईं नजर

Sunny Deol got emotional after watching Dharmendra Ikkis: दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग में 'गदर' फेम अभिनेत्री अमीषा पटेल ने शिरकत की.

Read Time: 2 mins
Share
पापा धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को देख इमोशनल हुए सनी देओल, अमीषा पटेल गले लगाती आईं नजर
पापा धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को देख इमोशनल हुए सनी देओल
नई दिल्ली:

Sunny Deol got emotional after watching Dharmendra Ikkis: दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग में 'गदर' फेम अभिनेत्री अमीषा पटेल ने शिरकत की. इस दौरान वे भावुक हुए सनी देओल को गले लगाते नजर आईं. अमीषा ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे सनी, बॉबी देओल और अन्य मेहमानों के साथ नजर आ रही हैं. स्क्रीनिंग में अमीषा पटेल सनी देओल को गले लगाती दिखीं, जो अपने पिता की परफॉर्मेंस देखकर भावुक हो गए थे. 

क्या बोलीं अमीषा पटेल

वीडियो में वे बॉबी देओल से बात करती हुईं, टाइगर श्रॉफ को जोरदार गले लगाती हुईं और रेड कार्पेट पर फोटो खिंचवाती हुईं नजर आईं. एक फोटो में वे सनी-बॉबी के चचेरे भाई अभिनेता अभय देओल के साथ भी पोज दे रही हैं. बॉबी देओल ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी शर्ट पहनी थी. अमीषा ने अपनी पोस्ट में लिखा, "सनी देओल और बॉबी देओल का शुक्रिया, हमारे लीजेंड धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की इतनी खूबसूरत स्क्रीनिंग के लिए! यह उनके लिए एक सही श्रद्धांजलि है."

धर्मेंद्र का निधन 

उन्होंने आगे कहा, "फिल्म बहुत प्यारी और दिल को छूने वाली है. धर्मेंद्र जी की मासूमियत और आकर्षण ने इसे और भी भावुक बना दिया. पूरी टीम को शुभकामनाएं, फिल्म को बहुत सफलता मिले." श्रीराम राघवन निर्देशित 'इक्कीस' धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म है. 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं, जो 1971 के युद्ध में परम वीर चक्र विजेता सबसे युवा बहादुर अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है.

धर्मेंद्र की कविता

फिल्म में धर्मेंद्र ने एक कविता भी लिखी है - "आज भी जी करदा है, पिंड अपने नू जावा". मेडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल जैसे कलाकारों से सजी है. 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. स्क्रीनिंग में कई सितारे पहुंचे और धर्मेंद्र की याद में भावुक हो गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ikkis, Ikkis Movie, Ikkis Review, Sunny Deol, Dharmendra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com