विज्ञापन

रिश्ते, जुनून और सस्पेंस का तगड़ा तड़का, इस वीकेंड क्यों देखें मृणाल ठाकुर की 'पूजा मेरी जान'?

पूजा मेरी जान एक ऐसी स्थिति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रिश्तों, धारणा और जवाबदेही से जुड़े कई सवाल खड़े करती है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं और दर्शकों की शुरुआती धारणाओं को चुनौती मिलती रहती है.

Read Time: 4 mins
Share
रिश्ते, जुनून और सस्पेंस का तगड़ा तड़का, इस वीकेंड क्यों देखें मृणाल ठाकुर की 'पूजा मेरी जान'?

हिंदी जी 5 दर्शकों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा है, जो पारंपरिक थ्रिलर से आगे जाकर रिश्तों, प्यार, अस्वीकृति और जुनून की जटिल परतों को सामने रखती है. मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी, विक्रम सिंह चौहान और विजय राज अभिनीत पूजा मेरी जान 2 अक्टूबर 2026 को हिंदी जी 5 पर प्रीमियर होगी. नवजोत गुलाटी के निर्देशन में बनी यह फिल्म सहमति, जवाबदेही, धारणा और सामाजिक सोच जैसे सवालों को भी सामने लाती है. कई नजरियों के जरिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म दर्शकों को लगातार यह सोचने पर मजबूर करती है कि वे जो देख और समझ रहे हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है. इस वीकेंड पूजा मेरी जान देखने की ये हैं 5 बड़ी वजहें.

ऐसी कहानी जो लगातार आपको सोचने पर मजबूर करती है

पूजा मेरी जान एक ऐसी स्थिति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रिश्तों, धारणा और जवाबदेही से जुड़े कई सवाल खड़े करती है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं और दर्शकों की शुरुआती धारणाओं को चुनौती मिलती रहती है. कहानी की कई परतें और अनसुलझे सवाल दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखते हैं और उन्हें यह जानने के लिए उत्सुक करते हैं कि आखिर पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है.

मृणाल ठाकुर का बेहद परतदार किरदार

मृणाल ठाकुर ने पूजा का किरदार निभाया है, जो कहानी के केंद्र में है और एक जटिल एवं भावनात्मक परिस्थिति से गुजरती है. परिस्थितियों के बदलने के साथ पूजा के किरदार में भी कई भावनात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं, जो मृणाल को उसकी असुरक्षा, अनिश्चितता और मजबूती के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाने का मौका देते हैं. पूजा को किसी एक तय दायरे में समझना आसान नहीं है और यही उसके सफर को दिलचस्प बनाता है.

हुमा कुरैशी कहानी में लाती हैं कानून का एक अहम नजरिया

हुमा कुरैशी फिल्म में एक वकील की भूमिका निभा रही हैं, जिनकी कहानी में एंट्री इसके केंद्रीय संघर्ष को एक महत्वपूर्ण कानूनी नजरिया देती है. उनके किरदार के जरिए सच्चाई, जिम्मेदारी, न्याय और एक ही परिस्थिति को अलग-अलग नजरियों से देखने जैसे सवाल सामने आते हैं. हुमा का किरदार कहानी में एक अलग प्रभाव जोड़ता है और इसके केंद्रीय संघर्ष की एक और परत को सामने लाता है.

प्यार, अस्वीकृति और जुनून की जटिल दुनिया की पड़ताल

फिल्म प्यार, अस्वीकृति और जुनून के बीच की उस जटिल स्थिति को तलाशती है, जहां एक ही रिश्ते और परिस्थिति को उसमें शामिल अलग-अलग लोग अलग तरीके से देख सकते हैं. कहानी सहमति, जवाबदेही और सामाजिक सोच जैसे मुद्दों को भी छूती है और यह सवाल उठाती है कि पूरी सच्चाई जाने बिना किसी परिस्थिति या व्यक्ति के बारे में राय बनाना कितना आसान है. यही विषय फिल्म को एक सामान्य थ्रिलर से आगे ले जाते हैं और इसे आज के समय से जोड़ते हैं.

कहानी जो दर्शकों को अपना निष्कर्ष निकालने का मौका देती है

नवजोत गुलाटी के निर्देशन और विपाशा अरविंद के सह-निर्देशन में बनी पूजा मेरी जान भावनात्मक ड्रामा, रिश्तों, कानूनी संघर्ष और एक बड़े सामाजिक सवाल को एक साथ सामने लाती है. फिल्म किसी परिस्थिति को केवल सही या गलत के सीधे खांचे में रखने के बजाय उसे अलग-अलग नजरियों से देखने का मौका देती है. इसके परतदार किरदार और विचारोत्तेजक विषय दर्शकों को कहानी को अपने तरीके से समझने और अपना निष्कर्ष निकालने की गुंजाइश देते हैं.

यह भी पढ़ें: महबूबा नहीं मां की तारीफ में लिखा गया था 58 साल पुराना ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज नम कर देगी आंखें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood News, Entertainment, Pooja Meri Jaan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com