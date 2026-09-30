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फराह खान के मुड़ते ही वीडियो बनाने लगे पैपराजी, तुरंत लगाई लताड़ 'सलमान भाई ने बोला ना...'

सलमान खान ने बिग बॉस 20 के वीकएंड के वार एपिसोड में पैपराजी के बैकशॉट लेने और गलत एंगल से तस्वीरें लेने पर लताड़ लगाई थी. फराह ने इसी बात का जिक्र करते हुए पैप्स को टोका.

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फराह खान के मुड़ते ही वीडियो बनाने लगे पैपराजी, तुरंत लगाई लताड़ 'सलमान भाई ने बोला ना...'
फराह खान ने पैपराजी को याद दिलाई सलमान खान की डांट
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नई दिल्ली:

हाल ही में 'बिग बॉस 20' के एक एपिसोड में सलमान खान ने फोटोग्राफर्स को गलत एंगल्स से एक्टर्स की तस्वीरें लेने पर टोका था. भाईजान के इस गुस्से के बाद अब बॉलीवुड के दूसरे सेलेब्रिटीज भी फोटोग्राफर्स को समझा रहे हैं और उनसे सलमान की बात पर ध्यान देने को कह रहे हैं. हाल ही में फराह खान ने भी ऐसा ही किया. उन्होंने पैपराजी को बेतुके बैक शॉट लेने से रोका और उन्हें सलमान की चेतावनी याद दिलाई.

फराह खान ने पैपराजी को बैक शॉट लेने से रोका

मुंबई में हाल ही में बाहर निकलने पर फराह को फोटोग्राफर्स ने देखा. उन्होंने उनसे पूछा, "आप लोग यहां क्यों आए हैं? यहां कौन आया है?" जब फोटोग्राफर्स ने कहा कि वे उनकी तस्वीरें खींचने आए हैं, तो फराह ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. बाद में उन्होंने मुड़कर उनसे कहा कि वे उनका बैक शॉट ना लें. उन्होंने कहा, "सलमान भाई ने कहा था न कि पीछे से फोटो नहीं लेनी है, मुड़ो, मुड़ो अपना कैमरा घुमाओ."

फोटोग्राफर्स के साथ सलमान का सुलह-समझौता

'बिग बॉस' में उन्हें समझाने के बाद सलमान को एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देखा गया. हालांकि एक्टर ने पहले रियलिटी शो में पैपराजी को खूब खरी-खोटी सुनाई थी, लेकिन उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और तस्वीरों के लिए पोज दिया. इस बीच जो फोटोग्राफर्स आमतौर पर तस्वीरें खींचते समय एक्टर का नाम जोर से पुकारते हैं, उन्होंने सलमान से धीरे बात की और उनके लिए पोज देने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया.

सलमान ने 'बिग बॉस' में क्या कहा था?

'बिग बॉस 20' के पिछले एपिसोड में सलमान ने सेलेब्स की गलत एंगल से तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर्स को टोका था. उन्होंने कहा, "और फिर वे पीछे से जो एक शॉट लेते हैं, जो किसी भी हीरोइन को पसंद नहीं आता? कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कहें कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें यह पसंद नहीं है? मैंने हाल ही में देखा कि सई मांजरेकर को इससे बहुत अजीब लगा, नेहा धूपिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाई. मेरी अपनी भतीजी, वह चल रही थी और वे पीछे से तस्वीरें खींचते रहे और कैप्शन में क्या लिखा था? बताइए यह कौन है. वे ऐसा करने वाले कौन होते हैं?" 

उन्होंने आगे कहा, “जब ऐसा हो तो मुड़कर उन्हें एक लगाइए. उनसे कहें कि वे अपनी मां या बहन की भी इसी तरह फोटो खींचें और आपको दिखाएं. घटिया लोग. वे हर फंक्शन में ऐसा ही करते हैं. यह कैसी सोच है? मैं जिन 90% लड़कियों को जानता हूं और जो अब मां बन चुकी हैं, वे पहले भी ऐसा नहीं चाहती थीं और अब भी नहीं चाहतीं. मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो ऐसी फोटो लेते हैं. एक बार जब मुझे पता चल जाएगा कि वे कौन हैं...”

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