जाह्नवी ने क्या कहा होमबाउंड के बारे में और वरुण ने अभी तक क्यों नहीं देखी फिल्म?

26 सितंबर को रिलीज हुई जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की होमबाउंड और इसके ठीक एक हफ्ते के बाद 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' तो जान्हवी के दोहरी खुशी का मौका है साथ ही खास बात ये की होमबाउंड भारत की और से आधिकारिक तौर पर ऑस्कर में भेजी जा रही है तो उपलब्धि जाह्नवी के लिए क्या अहमियत रखती है ? इस पार बात करते हुए जाह्नवी ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने होमबाउंड की थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस फिल्म से मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा. मुझे बस करनी थी वो फिल्म और उन लोगों के साथ काम करना था. तो जो इनाम मिलना था, वो मुझे फिल्म करते वक्त ही मिल गया था. अभी बाकी सब तो सोने पर सुहागा है.मैं होमबाउंड को एक जरूरी फिल्म मानती हूं और मैं बहुत खुश हूं कि वो लोगों तक पहुंच गई है.”

फिल्म रिलीज हो चुकी है और उसे काफी तारीफ भी मिल रही है. ऐसे में जाह्नवी के दोस्त और को-स्टार वरुण धवन से ये पूछना बनता था कि उन्होंने फिल्म देखी या नहीं. इस सवाल पर वरुण ने कहा, “मैं अभी फिल्म नहीं देख पाया क्योंकि होमबाउंड पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई और मैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रचार में व्यस्त रहा. पर मुझे लोगों से काफी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं.”

जाह्नवी के लिए ये दुगनी खुशी का मौका है क्योंकि एक के बाद एक उनकी दो फिल्में रिलीज हो रही थीं. लेकिन जितनी खुशी उन्हें होमबाउंड की तारीफ पर है, उतनी ही खुशी उन्हें सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्म करके है.होमबाउंड की बात करते-करते उन्होंने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बारे में भी कहा, “आई थिंक सानिया का जो वर्क है, जिस तरह की फिल्में उन्होंने की हैं, वो इतनी बेहतरीन कलाकार हैं. लेकिन उन्हें हमने कॉमर्शियल मसाला स्पेस में नहीं देखा. तो मेरे लिए भी, एक ऑडियंस की तरह, ये बहुत एक्साइटिंग था. मैं इतनी एक्साइटेड थी कि चीज मच फन.”

आगे बात करते हुए जाह्नवी ने सान्या की तारीफ करते हुए कहा, “उनमें वो हीरोइन वाली अदाएं हैं, तो उन्हें ऐसे देखना मेरे लिए भी रोमांचक था. और रोहित भी हैं. सो, आई थिंक सबकुछ बहुत अच्छे से एक साथ आया और सब लोग एक जैसे मिल गए, मेरा ख्याल है.” जाह्नवी बहुत वक्त से एक हल्की-फुल्की फिल्म करना चाह रही थीं, क्योंकि बतौर कलाकार संजीदा फिल्में कई बार कलाकारों के लिए भारी पड़ जाती हैं. और ये फिल्म चूंकि हंसी-मजाक वाली है, साथ में को-स्टार के साथ भी मेल ठीक बैठा, तो काम के साथ सबको पार्टी जैसा माहौल लगा.

