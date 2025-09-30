दूरदर्शन पर शु्क्रवार को आने वाली फिल्में इस ऐड के बिना मानी जाती थी अधूरी, वीडियो देख याद आ जाएंगे पुराने दिन

नब्बे के दशक में शुक्रवार की रात दूरदर्शन के दर्शकों के लिए बेहद खास होती थी. हर शुक्रवार को रात में एक फिल्म दिखाई जाती थी, जिसका इंतजार लोग पूरे हफ्ते करते थे. इन फिल्मों के बीच आने वाले विज्ञापनों की भी अपनी अलग पहचान थी, जो आज भी लोगों को बचपन की यादें ताजा कराते हैं. ऐसा ही एक मजेदार विज्ञापन था कायम चूर्ण का, जिसके बिना शुक्रवार की फिल्म अधूरी लगती थी. इस विज्ञापन में मशहूर अभिनेता राकेश बेदी की कॉमेडी लोगों का दिल जीत लेती थी.

राकेश बेदी, जो अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए मशहूर थे, न सिर्फ फिल्मों और टीवी शो में छाए रहते थे, बल्कि विज्ञापनों में भी उनकी खूब धूम थी. उनका कायम चूर्ण का पुराना विज्ञापन अब सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नब्बे के दशक के लोग अपनी पुरानी यादों में खो रहे हैं. इस विज्ञापन ने उनके मशहूर किरदार 'दिलरुबा' को भी याद दिला दिया है.

'द नाइंटीज इंडिया' नाम के इंस्टाग्राम पेज ने इस विज्ञापन को साझा किया है. इसमें राकेश बेदी एक शिकारी के रूप में नजर आते हैं, हाथ में बंदूक लिए. उनके सामने तीन राक्षस दिखते हैं - कब्ज, एसिडिटी और सिरदर्द. राकेश उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन राक्षसों पर कोई असर नहीं होता. हैरान होकर वे कहते हैं, "गोलियां भी बेकार?" तभी एक संत उन्हें कायम चूर्ण देते हैं, और पलक झपकते ही तीनों राक्षस गायब हो जाते हैं!

इस विज्ञापन को देखकर लोग राकेश बेदी के मशहूर टीवी शो 'श्रीमान श्रीमती' के किरदार 'दिलरुबा' को भी याद कर रहे हैं. इस शो में राकेश अपनी पड़ोसन (रीमा लागू) के साथ मजेदार अंदाज में फ्लर्ट करते थे. उनका ऑनस्क्रीन बेटा उन्हें 'दिलरुबा अंकल' कहता था. सोशल मीडिया पर लोग इस किरदार और विज्ञापन को देखकर पुराने दिनों की बातें शेयर कर रहे हैं. यह विज्ञापन और दिलरुबा का किरदार नब्बे के दशक के बच्चों के लिए एक खूबसूरत याद है, जो उन्हें उस सुनहरे दौर में वापस ले जाती है.